"Перестаньте ругаться". Как Светлана Тихановская пыталась помирить белорусскую оппозицию и что из этого вышло

На этой неделе в Вильнюсе прошла конференция "Новая Беларусь", на которой лидеры демократических сил страны пытались помириться и договориться о том, как действовать дальше. На протяжении предыдущих нескольких месяцев приехавшие на форум политики и активисты жестко критиковали лидера оппозиции Светлану Тихановскую, обвиняя ее то в проблемах с лидерством и монополии на принятие решений, то в бесполезных международных поездках, "которые ничего не решают".

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Одна из главных претензий в адрес офиса Светланы Тихановской — отсутствие "решительных действий", под которыми часть критиков подразумевает силовой выход из белорусского кризиса.

Некоторые политики отказались приехать на форум, в очередной раз продемонстрировав свое отношение к Тихановской.

"Все, что намечено на так называемой конференции, не имело, не имеет и не будет иметь никакого значения", — заявил лидер старейшей оппозиционной партии Беларуси "Белорусский народный фронт" и жесткий критик лидера оппозиции Зенон Позняк.

9 августа Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета, призванного консолидировать демсилы, однако некоторые аналитики сомневаются, что новый орган принципиально что-то изменит в жизни самих белорусов.

Как из объединяющей фигуры в 2020-м году Тихановская превратилась в объект критики и давления и получится ли у нее сплотить оппозиционных политиков и активистов?

В чем суть претензий к офису Тихановской?

"Неделю назад мы запустили форму для сбора критики и предложений перед конференцией. И знаете, какими были два самых частых ответа на вопросы? "Перестаньте ругаться" и "Объединитесь вокруг общего плана", — заявила Тихановская на открытии форума "Новая Беларусь".

Тихановскую неоднократно критиковали многие оппозиционные политики, которые поддержали ее два года назад, в том числе — активист Вадим Прокопьев, бывший директор Национального театра им. Янки Купалы Павел Латушко, а также кандидат в президенты Валерий Цепкало и его жена и глава предвыборного штаба Вероника Цепкало.

Особенно громко недовольство работой команды Тихановской стало звучать после начала войны в Украине, когда Беларусь поддержала страну-агрессора, фактически став плацдармом для российских войск. Тогда СМИ и аналитики заговорили о расколе внутри демократических сил и пошатнувшемся авторитете самой Тихановской, а представители оппозиции обвинили ее в бездействии.

"Мы уже четыре месяца в войне, и я вместе с вами не понимаю, есть ли у главного штаба белорусской оппозиции какой-то план", — заявил активист Вадим Прокопьев на Форуме демократических сил Беларуси (который прошел в июне без участия Тихановской и ее команды).

Бывший ресторатор и помощник командира полка "Погоня" (добровольческое формирование белорусов в составе Вооруженных сил Украины) Вадим Прокопьев обвинил Светлану Тихановскую в "пассивности и беспомощности", призвав ее офис срочно создать правительство в изгнании с прикрепленным к нему силовым блоком.

"Наша национальная освободительная армия, — заявил на форуме Прокопьев. — Казалось бы, вот нам и шанс снести собственную диктатуру и поставить империи шах. Но что видно братьям нашим украинцам, когда они наблюдают за нашим процессом со стороны? Похожи ли мы на тех людей, которые хотят построить свое государство"?

Прокопьев придерживается твердой позиции, что единственный выход из белорусского кризиса — силовое сопротивление, о чем он продолжает говорить с трибун демократических конференций и в интервью СМИ последние несколько месяцев.

Тихановская "ужасно вымоталась" и "занимается нелюбимым делом", ранее говорил оппозиционер, неоднократно намекая (а то и говоря прямым текстом), что та может сдать свои полномочия и выполнять "более символическую роль".

"Устал молчать"

Прокопьев — не единственный, кто потребовал от Тихановской создать переходное правительство. С аналогичным призывом в июле выступил бывший белорусский дипломат и глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко, заявив, что "больше не может молчать".

О планах по созданию переходного кабинета Тихановская говорила еще в первый день войны в Украине, 24 февраля, однако этого не произошло вплоть до августовской конференции.

"Почему появляются голоса Цепкало, Прокопьева и так далее? Потому что внутри нас не слышат, — говорил Латушко в июле 2022 года. — Мы за совместные действия. Мы за то, чтобы работать вместе. Мы за то, чтобы когда кто-то выходит на международную встречу, там было несколько человек ".

Особенно жестко о Тихановской отзывается представитель "старой оппозиции", лидер БНФ Зенон Позняк. В многочисленных интервью СМИ он неоднократно называл ее "пророссийским политиком", который должен попасть под следствие в Беларуси.

За нелестные формулировки в адрес лидера демсил сам Позняк снискал внимание белорусских пропагандистов, цитирующих его слова.

"Мы в ваших услугах больше не нуждаемся"

У бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало и его супруги Вероники к Тихановской также накопилось множество претензий: они обвиняют ее в бесполезных зарубежных поездках ("картинками в Instagram нам диктатуру не победить"), отсутствии прозрачности со стороны офиса, кулуарности и закрытости в принятии решений.

Чета Цепкало возмутилась даже из-за самого названия штаба, в августе 2020 года переименованного в "Офис Светланы Тихановской".

Валерий Цепкало говорит о Тихановской в уничижительной манере, называя ее то "домохозяйкой", то "священной коровой". На организованный офисом Тихановской форум он не приехал, отправив туда в качестве представителя свою супругу.

"Раскол произошел сразу после августа 2020-го, ни одна инициатива не обсуждалась среди участников демократического движения, — говорил Цепкало в интервью изданию "Зеркало" в конце июля этого года. — Было какое-то решение, которое принималось неизвестно кем. Я понимаю, что это не Светлана его принимает: вряд ли стоит ожидать, чтобы ученик средней школы решал интегральные уравнения второго порядка".

Вероника Цепкало среди прочего обиделась на Тихановскую за то, что та не взяла ее в свою команду.

"Все эти люди, которые были рядом со Светланой во время президентской кампании 2020 года, были отодвинуты в сторону", — говорит Цепкало, намекая на себя: вместе с Марией Колесниковой Вероника была членом объединенного штаба Тихановской. "Мы взрослые люди и понимаем, что если нам говорят, что это "Офис Светланы Тихановской", то это означает: "Спасибо, ребята, мы в ваших услугах больше не нуждаемся", — заключает она.

В ответ на критику в свой адрес, Тихановская сдержанно отвечала, что каждый человек имеет право на свое мнение и что любое публичное обсуждение проблем и решений — это признак здорового общества. Ранее лидер демсил заявила, что конференция "Новая Беларусь" даст возможность обсудить накопившиеся вопросы и обиды со всеми желающими.

"Вы говорили — соберитесь вместе и дайте голос всем, — сказала в июле Светлана Тихановская. — Мы будем открыто говорить друг с другом, показывать итоги своей работы, спорить о реальных планах".

Правительство создано — что дальше?

9 августа по итогам форума "Новая Беларусь" Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета, в числе задач которого, как сказала сама лидер оппозиции, — деоккупация Беларуси и освобождение всех политзаключенных. "Идет война, наша страна под угрозой утраты суверенитета, и я согласна с Павлом Павловичем (Латушко): время действовать", — отметила Тихановская.

В состав кабинета в том числе вошел сам Латушко и бывший командир 38-й брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик — он займет должность представителя кабинета по обороне и национальной безопасности (кандидатуру Сахащика зал встретил аплодисментами).

Назначение Сахащика — ответ Тихановской на запрос политизированной части общества, призывающей к силовому решению белорусского кризиса, считают аналитики. Однако многие наблюдатели не верят в создание белорусской армии в изгнании (о которой говорил Прокопьев), на которую нет ни человеческих, ни финансовых ресурсов.

Кроме того, один из главных вопросов заключается в том, чем будет отличаться работа нового кабинета от той, которую выполнял офис Тихановской, и смогут ли его "министры" повлиять на ситуацию в Беларуси.

В противном случае кабинет Тихановской будет лишь "временным успокоительным для его участников", писал у себя в телеграме политолог Артем Шрайбман. "А потом, по истечении первого отчетного периода, если ничего не изменится, начнется взаимное тыканье пальцами и поиск виноватых", — продолжил он.

Несмотря на туманные прогнозы на будущее, белорусский политик Анатолий Лебедько считает, что представителям демократических сил удалось сгладить острые углы и объединиться — по крайней мере, на ближайшие полгода (именно на такой срок были назначены члены нового кабинета).

"Светлана Тихановская — победитель в этой ситуации. Она осталась национальным лидером и возглавила объединенный переходный кабинет, ей удалось укрепить свои позиции. За ней также закрепилась функция формирования этого кабинета", — заявил Би-би-си Лебедько.

"Тихановская обладает большой легитимностью, разрушить ее невозможно. Именно вокруг нее объединяется основная часть оппозиционных сил", — соглашается с ним политолог Валерий Карбалевич в комментарии "Радио Свобода" (в России включено в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента").

Однако полного взаимопонимания среди политиков достичь не удалось — Вероника и Валерий Цепкало не подключились к этому процессу, оказавшись, по мнению аналитиков, на периферии.

Один из главных критиков Тихановской Вадим Прокопьев заявил, что дискуссия была конструктивной лишь отчасти. "Может эта конференция ускорит события, но я хочу напомнить, что мы сильно отстаем от повестки, — заявил Прокопьев. — Темп и время, в котором живут лидеры демсил, не синхронизирован с тем, что происходит сейчас в нашем регионе".