Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области Киргизии.

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Уточняется, что перестрелка ведется около часа в Лейлекском районе. Среди раненых есть сотрудники милиции.

Агентство также пишет, что в социальных сетях сообщается о захвате сел на территории Киргизии гражданами Таджикистана. В УВД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными обеих сторон. Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попыток "незаконного захвата" киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Бишкек уверяет, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов.

Число погибших граждан Таджикистана на границе с Киргизией из-за боев увеличилось до восьми. Отмечается, что среди убитых в ходе конфликта есть два пограничника, число раненых при этом достигло 31. В свою очередь, потери Киргизии к утру 30 апреля составили 13 человек, 134 получили ранения разной степени тяжести, а 25 из них доставлены спецбортом в Бишкек и госпитализированы.