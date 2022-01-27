Перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. Стороны говорят о применении минометов

Пограничные войска Таджикистана и Кыргызстана начали взаимные обстрелы после того, как группа людей перекрыла автодорогу в районе Торт-Кочо киргизского Баткенского района. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.

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Служба Би-би-си на киргизском языке передает, что стрельба произошла на погранзаставе в селе Кок-Таш в Кыргызстане. Сообщалось также, что таджикские пограничники применяют минометы и гранаты в местностях Торт-Кочо и Уч-Добо.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана, таджикская сторона попросила о прекращении огня, но ее пограничники периодически стреляют в направлении Киргизских позиций. "По состоянию на 22:30 [по местному времени] таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо", - сообщили агентству в погранслужбе.

При этом пограничная служба Таджикистана обвиняет в инциденте киргизскую сторону и заявляет, что она обстреливает территорию страны из минометов.

В заявлении ведомства, размещенном на сайте официального информагентства "Ховар", сказано, что пограничники Кыргызстана "открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Республики Таджикистан". "Имеются жертвы, среди мирных граждан и пограничников", - сказано в заявлении.

Как утверждает Душанбе, интенсивный огонь ведется "по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры". "Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан", - также заявляет погранслужба.

В киргизском Минздраве говорят о четверых раненых пограничниках. Из Душанбе сообщают об 11 раненых и одном убитом мирном жителе: по информации таджикского информагентства "Азия-плюс", житель села Сомониён умер после того, как в его дом "попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны".

Торт-Кочо - участок на кыргызско-таджикской границе, который находится на трассе Баткен-Исфана, в селе Кок-Таш, где пересекаются территории двух стран.

"Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатомёты", - говорится в другом заявлении киргизских властей.

Также сообщается о том, что на позициях таджикской армии замечены БМП. Независимо подтвердить эту информацию, как и использование какой-либо из сторон минометов не удается.

Представитель президента Кыргызстана сообщил, что власти эвакуируют жителей приграничных сел в город Баткен и поселок Рават.

Разные версии

Как передает таджикское агентство "Азия плюс" со ссылкой на одного из жителей села Сомониён в Таджикистане, "конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён". Эти данные невозможно проверить из независимых источников.

Таджикская пограничная служба утверждает, что конфликт начался после того, как около 50 граждан Кыргызстана остановили машину с песком, которая принадлежала гражданину Таджикистана. По ее сведениям, после этого представители местных киргизских и таджикских властей намеревались провести встречу, чтобы обсудить ситуацию. Однако, согласно утверждениям Таджикистана, представители Кыргызстана на встречу не пришли, а вскоре киргизские пограничники открыли огонь.

Однако по данным, на которые ссылается служба Би-би-си на киргизском языке, граждане Таджикистана перекрыли трассу Баткен-Исфана в районе Торт-Кочо. После этого киргизские и таджикские пограничники провели встречу и маршрут был открыт, но затем ситуация снова накалилась и начались перестрелки между пограничниками.

Киргизское издание Kloop.kg сообщает, что по версии погранслужбы Кыргызстана, конфликт начался, когда в местность Торт-Кочо "прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженных камнями". Согласно этой версии, граждане Таджикистана, которых якобы сопровождали таджикские пограничники, "разгрузили камни, таким образом, перекрыв автотрассу Баткен - Исфана".

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пограничную службу Кыргызстана, вечером в среду стороны договорились провести переговоры и перестрелки на 10 минут прекратились. По данным Бишкека, встречу должны были провести представитель киргизского президента в Баткенской области и губернатор Согдийской области Таджикистана. "Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - говорится в сообщении киргизского ведомства.

Таджикские чиновники ситуацию с этими переговорами пока не прокомментировали.

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят и Таджикистан и Кыргызстан, призвал стороны прекратить огонь на границе. Он провел телефонный разговор с секретарями советов безопасности обеих стран и заявил, что ОДКБ готова помочь Бишкеку и Душанбе в решении конфликта.

Столкновения вокруг эксклава

Это уже второй за последнее время серьезный инцидент в районе таджикского эксклава Ворух, где проживают около 35 тысяч таджикистанцев. Перекрытая дорога давала доступ к нему с основной территории Таджикистана.

В апреле прошлого года столкновения между пограничниками двух стран начались в том же районе - около водозабора "Головной" реки Ак-Суу, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, позволяющие отслеживать распределение воды, а киргизские жители этому воспротивились. В результате столкновений пострадало 173 гражданина Кыргызхстана, 34 из них погибли. Со стороны Таджикистана сообщалось о 12 убитых.

После этого стороны договорились прекратить противостояние и начать переговоры о делимитации границы.

Причины подобных конфликтов часто - в разделе общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана пользуются как киргизы, так и таджики. Он находится недалеко от Воруха.

Торт-Кочо - участок на киргизско-таджикской границе, который находится на трассе Баткен-Исфана, в районе села Кок-Таш, где пересекаются территории двух стран.

В 2009 году Кыргызстан подписал договор об аренде у Таджикистана на 49 лет участка в 275 метров земли в этом районе, что объяснялось необходимостью отремонтировать дорогу и построить мост. По словам киргизского президента Садыра Жапарова, на основании этого документа Таджикистан оспаривает этот участок границы.

Однако подписавший договор с киргизской стороны Адахан Мадумаров, тогдашний секретарь Совета безопасности, говорит, что документ не имеет юридической силы и никак не влияет на переговоры о границе.