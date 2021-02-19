Переворот в Мьянме: умерла девушка, раненная пулей на протестах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Мьянме скончалась 20-летняя женщина, которой выстрелили в голову на демонстрации против военного переворота. Она стала первой жертвой подавления волны протестов, начавшейся в стране после того, как 1 февраля армия захватила власть, арестовав гражданское правительство.

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Мья Тхве Тхве Хайинг была ранена 9 февраля, когда полиция разгоняла масштабные протесты в столице Нейпьидо с применением водометов, а также резиновых и боевых пуль.

По словам врачей, ранение девушки было огнестрельным. После поступления в больницу она находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения и скончалась в 11 утра по местному времени в пятницу. Представители больницы сообщили, что в пятницу проведут вскрытие и отправят его результаты соответствующим властям.

Мья работала в продуктовом магазине. Ей исполнилось 20 лет уже после попадания в больницу.

"Мы постараемся добиться справедливости и возможности двигаться вперед", — сообщил агентству Франс пресс один из врачей больницы, в которой лечили девушку.

"Мне очень тяжело, ничего сказать я не могу", — сказал агентству Рейтер брат погибшей.

Мья принимала участие в акции протеста в столице Мьянмы (прежнее название — Бирма), на которой полицейские стали применять водометы и пули, когда демонстранты отказались разойтись.

Вскоре после ее госпитализации Бирманская служба Би-би-си поговорила с сотрудниками больницы, и те подтвердили, что девушка получила серьезную травму головы. По данным наших источников, у других демонстрантов были травмы груди.

Врач, пожелавший остаться неизвестным, сообщил правозащитной организации Human Rights Watch, что травмы свидетельствуют о применении огнестрельного оружия: по его словам, металлическая пуля вошла в голову в районе правого уха.

Мья и ее родственники являются сторонниками "Национальной лиги за демократию" — партии арестованной Аун Сан Су Чжи.

На выборах в ноябре прошлого года партия победила с большим преимуществом, набрав достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Что происходит в Мьянме

Демонстрации в стране продолжаются. При этом число протестующих уменьшается, так как на улицах появляется все больше войск.

Военные регулярно блокируют интернет, чтобы помешать оппозиции общаться между собой и получать информацию о том, что происходит.

В прошедшую субботу военные наделили себя правом задерживать людей на сутки без решения суда, а также запретили журналистам называть их приход к власти переворотом.

1 февраля мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей страны под домашний арест, ввели чрезвычайное положение сроком на год и комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах. Главнокомандующий армией генерал Мин Аунг Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.

Свои действия он оправдывает бездоказательными утверждениями, будто итоги парламентских выборов прошлого года, принесших победу партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи, были подтасованы.

Мьянма управлялась военными режимом с 1962 по 2011 год. В 1988 году в ходе подавления протестов были убиты около 3 тысяч человек, а в 2007-м — порядка 30.

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