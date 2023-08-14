Переворот в Нигере: хунта собирается судить свергнутого президента за измену

Военная хунта Нигера объявила, что собирается судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве национальной безопасности. Аналитики считают это очередным доказательством того, что военные не собираются уступать международному давлению.

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С момента переворота в конце июля Базум содержится под стражей в подвале президентского дворца.

По словам врача, посетившего Базума в субботу, несмотря на плохие условия содержания, он находится в "хорошем расположении духа".

Международное сообщество требует немедленного освобождения президента Базума. Однако захватившие власть военные не торопятся выполнять это требование.

Напротив, представитель хунты зачитал по государственному телевидению заявление, в котором сообщил, что военные собрали доказательства, достаточные для судебного преследования "свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

Подробностей в заявлении не прозвучало.

Само заявление стало неожиданностью, поскольку последовало всего через несколько часов после того, как хунта выразила желание прибегнуть к дипломатическим методам урегулирования кризиса в стране.

В субботу высокопоставленная делегация мусульманских священнослужителей из соседней Нигерии встретилась с лидерами хунты в столице страны Ниамее, а в воскресенье глава миссии шейх Абдуллахи Бала Лау, лидер нигерийского салафитского движения Izala, заявил, что лидер хунты генерал Абдурахаман Тчиани готов рассмотреть возможность дипломатического урегулирования с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).

По словам шейха, генерал Тчиани заявил, что "их двери открыты для изучения дипломатических и мирных способов решения вопроса". Он также сказал, что Тчиани извинился за то, что не встретился с предыдущей делегацией ЭКОВАС.

При этом назначенный хунтой премьер-министр Али Махамане Ламин Зейн заявил, что готов провести переговоры с ЭКОВАС в ближайшие дни, "чтобы обсудить, как будут отменяться санкции против нас", и настроен оптимистично.

Фото: Getty Images

63-летний Базум находится в изоляции вместе с женой и сыном, и состояние их здоровья вызывает все большее беспокойство. Сообщается, что президент сильно похудел, а его 20-летнему сыну, страдающему хроническим заболеванием, было отказано в медицинской помощи.

Его дочь Зазия, во время переворота находившаяся на отдыхе во Франции, рассказала на прошлой неделе британской газете The Guardian, что у ее отца, матери и брата нет ни чистой воды, ни электричества, а питаются они рисом и макаронами. По ее словам, все скоропортящиеся продукты у них испортились, поскольку холодильник при отключенном электричестве не работает.

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Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал условия содержания Базума под стражей бесчеловечными, унижающими достоинство и нарушающими международное право.

26 июля генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий подразделение президентской гвардии, объявил себя новым главой Нигера после свержения президента.

Западноафриканский региональный блок ЭКОВАС в ответ пригрозил военными действиями, однако пока интервенции не последовало, и аналитики сомневаются в том, что у блока есть возможности осуществить свою угрозу.

Лидеры переворота предупредили, что будут защищаться от любого внешнего вмешательства.

ЭКОВАС также ввел санкции против хунты, в частности прекратил подачу электроэнергии в Нигер. Это привело к отключению электричества в столице Ниамее и других крупных городах.

Переворот в Нигере практически повторил сценарий захвата власти в соседних Буркина-Фасо и Мали. В этих странах также действуют повстанцы-исламисты и растет влияние России — оба новых режима наняли ЧВК "Вагнер".

Даже находясь под фактическим домашним арестом, Базум смог опубликовать в газете The Washington Post статью, в которой назвал себя заложником и заявил, что переворот будет иметь "разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира".

Однако после переворота Базума видели всего однажды — на фотографии, опубликованной после его встречи с лидером Чада Махаматом Идриссом Деби Итно.

Вскоре после переворота Деби встретился с представителями хунты и бывшим президентом в попытке урегулировать кризис. Она закончилась неудачей.