Первая ракета, напечатанная на 3D-принтере, готова к запуску в космос

На пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал во Флориде установлена и готова к тестовому запуску ракета Terran 1, созданная американской компанией Relativity Space, — первая в истории ракета-носитель, практически целиком выполненная методом объемной печати на 3D-принтере.

В заявлении компании утверждается, что Terran 1 является "крупнейшим напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет".

За запуском можно будет наблюдать в режиме реального времени. Прямая трансляция в YouTube начнется в полдень по местному времени (19:00 по рижскому).

Длина ракеты — около 35 метров, что делает ее одной из самых маленьких орбитальных ракет в отрасли. Однако главное отличие Terran 1 от других подобных аппаратов состоит в том, что 85% объема ракеты составляют детали и комплектующие, целиком напечатанные на 3D-принтере.

На низкую околоземную орбиту она способна выводить грузы массой до 1250 кг, а стоит каждый полет 12 млн долларов (11,4 млн евро).

Для сравнения: каждый запуск ракеты Falcon 9 (от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX) обходится НАСА почти в шесть раз дороже — около 67 млн долларов (63,5 млн евро). Хотя и грузоподъемность у нее куда выше: за раз Falcon может доставить на орбиту до 22 тонн.

First you see it, then you don’t.

Or in this case as Terran 1 prop loads it gets colder due to fueling of the cryogenic propellant and oxidizer = the condensation from the water vapor in the atmosphere freezing on contact with the rocket and building up https://t.co/NEhQlvAwNL… https://t.co/BgaFsoFU1Q pic.twitter.com/aN1EASP27O