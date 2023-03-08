Первая ракета, напечатанная на 3D-принтере, готова к запуску в космос

На пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал во Флориде установлена и готова к тестовому запуску ракета Terran 1, созданная американской компанией Relativity Space, — первая в истории ракета-носитель, практически целиком выполненная методом объемной печати на 3D-принтере.

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В заявлении компании утверждается, что Terran 1 является "крупнейшим напечатанным на 3D-принтере объектом, который попытается совершить орбитальный полет".

За запуском можно будет наблюдать в режиме реального времени. Прямая трансляция в YouTube начнется в полдень по местному времени (19:00 по рижскому).

Длина ракеты — около 35 метров, что делает ее одной из самых маленьких орбитальных ракет в отрасли. Однако главное отличие Terran 1 от других подобных аппаратов состоит в том, что 85% объема ракеты составляют детали и комплектующие, целиком напечатанные на 3D-принтере.

На низкую околоземную орбиту она способна выводить грузы массой до 1250 кг, а стоит каждый полет 12 млн долларов (11,4 млн евро).

Для сравнения: каждый запуск ракеты Falcon 9 (от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX) обходится НАСА почти в шесть раз дороже — около 67 млн долларов (63,5 млн евро). Хотя и грузоподъемность у нее куда выше: за раз Falcon может доставить на орбиту до 22 тонн.

First you see it, then you don’t. Or in this case as Terran 1 prop loads it gets colder due to fueling of the cryogenic propellant and oxidizer = the condensation from the water vapor in the atmosphere freezing on contact with the rocket and building up https://t.co/NEhQlvAwNL… https://t.co/BgaFsoFU1Q pic.twitter.com/aN1EASP27O — Relativity Space (@relativityspace) March 7, 2023

Впрочем, на этот раз полет пройдет порожняком: для тестового запуска 8 марта Terran 1 решили лишний раз не нагружать.

Обычно перед запуском новой ракеты проводят самый последний тест (так называемое "статическое огневое испытание"), в ходе которого двигатели ракеты запускают на полную мощность — но ее корпус при этом крепко закреплен на пусковой площадке.

Однако от этой последней проверки надежности руководство Relativity Space решило отказаться. В компании объяснили это решение нежеланием лишний раз изнашивать механизмы ракеты.

"Мы понимаем, что таким образом повышаем риски прерывания первой попытки запуска, но если все системы сработают как положено, мы лучше сразу проведем запуск, чем продолжим изнашивать машину посредством дополнительных испытаний на земле", — заявил представитель Relativity Space.