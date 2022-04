Первая в истории полностью частная миссия отправилась к МКС

С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в рамках первой в истории полностью частной миссии к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Видеозапись этого запуска была размещена в пятницу, 8 апреля, в Twitter корпорации SpaceX Илона Маска.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO