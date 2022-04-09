Первая в истории полностью частная миссия отправилась к МКС

С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в рамках первой в истории полностью частной миссии к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Видеозапись этого запуска была размещена в пятницу, 8 апреля, в Twitter корпорации SpaceX Илона Маска.

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Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO — SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

На борту Crew Dragon находятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен и филантроп Марк Пэти и израильский предприниматель и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Каждый из них заплатил за полет предположительно около 55 млн долларов (50 млн евро). Командир миссии - бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) - Майкл Лопес-Алегрия.

Проведут на МКС восемь дней

Как ожидается, экипаж Crew Dragon достигнет МКС 9 апреля и проведет там восемь дней. Сам полет организует американская космическая компания Axiom Space.

Как передало агентство AFP, на борту Международной космической станции экипажу предстоит провести около 25 экспериментов. Поэтому Пэти, Стиббе и Коннор не называют себя "космическими туристами", последний предпочитает говорить об "астронавтах", выполняющих полет в частном порядке.

Строительство частной космической станции

Axiom Space со SpaceX договорились в общей сложности о четырех подобных миссиях. NASA уже одобрило вторую из них - Ax-2. Компания Axiom Space рассматривает миссии как первые шаги на пути к более масштабной цели - строительству частной космической станции. По данным компании, первый ее модуль должен быть запущен уже в 2024 году.

В октябре 2021 года на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов" были отправлены российские актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, их сопровождал космонавт Антон Шкаплеров.