Первая встреча лидеров Азербайджана и Армении после войны в Карабахе: без рукопожатий, но договорились о шагах к миру

В Москве прошли переговоры президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выполнение мирных соглашений, подписанных 9 ноября 2020 года по итогам 44-дневной войны.

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Переговоры в Кремле длились около четырех часов, по итогам которых было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев и Никол Пашинян не стали пожимать друг другу руки перед началом переговоров, а когда они завершились, разошлись в оценках итогов войны.

Если президент Азербайджана уверен, что карабахский конфликт теперь в прошлом и никаких попыток ревизий достигнутых договоренностей не будет, то Пашинян заявил, что конфликт еще только предстоит урегулировать через определение статуса Нагорного Карабаха.

По словам Владимира Путина, лидеры трех стран договорились сформировать рабочую группу из вице-премьеров трех правительств, которые должны будут разработать пошаговую программу развития Карабаха. Основными же на переговорах стали вопросы определения новых границ, разблокировки транспортных узлов, а также обмена пленными. Судя по выступлению Никола Пашиняна, в этом вопросе никаких новых договоренностей заключить не удалось.

По итогам переговоров, рассказал Ильхам Алиев, Азербайджан должен получить через территорию Армении транспортный коридор на Нахичевань и через нее - на Турцию. Армения же через территорию Азербайджана получит прямое железнодорожное сообщение с Россией. Рабочая группа из трех вице-премьеров до 31 января должна собраться на первое заседание, а к 1 марта представить лидерам трех стран пошаговый график того, как будет выстраиваться новая транспортная инфраструктура в регионе.

Проблемы Пашиняна

К московским трехсторонним переговорам лидеры Армении и Азербайджана подошли с разным настроением. Для Никола Пашиняна главной проблемой остается напряженная внутриполитическая обстановка в стране. Хотя премьер-министр согласился на проведение в 2021 году досрочных парламентских выборов, уличные акции протеста в Ереване не прекращаются. 11 ноября митингующие пытались помешать Пашиняну вылететь в Москву на переговоры, перекрыв дорогу в аэропорт, но кортеж главы правительства успел проехать туда за несколько минут до того, как трасса была заблокирована.

Крайне болезненной в Армении остается тема возврата пленных и тел погибших в ходе войны. Процесс этот до сих пор не завершен, хотя это было одним из пунктов подписанных в ноябре мирных соглашений.

Много вопросов остается к новой армянско-азербайджанской границе, работа над определением которой продолжалась на протяжении всех новогодних и рождественских праздников.

Административная граница советских времен после почти 30 лет контроля Арменией в некоторых местах сейчас проходит по населенным армянами селам. До конца неясной остается судьба крупного золотого рудника Сотк, который также разделила пополам новая граница. Туманным остается и будущее трассы между армянскими городами Горис и Капан, которая на некоторых участках заходит теперь на азербайджанскую территорию.

Наконец, множество вопросов остается по поводу всей Сюникской области Армении, через которую, по подписанным в ноябре мирным соглашениям, должен пройти новый транспортный коридор, соединяющий Нахичеванский регион с основной территорией Азербайджана.

Армянская оппозиция, обвиняющая Пашиняна в поражении в войне и предательстве национальных интересов страны, опасалась, что на московских переговорах премьер-министр согласится на какие-то новые невыгодные для страны условия, касающиеся будущего именно этого региона. Чтобы не допустить этого, визит Пашиняна в Москву и пытались сорвать оппозиционеры, а в российской столице премьера встретили акциями протеста у армянского посольства.

И угрозы Алиева

У президента Азербайджана подобных внутриполитических проблем нет в силу особенностей политического режима, установленного в стране. Так что к новым переговорам он мог подходить с позиций силы, выдвигая новые требования и условия.

На состоявшемся 6 января видеосовещании азербайджанский лидер возмутился поездкой в Степанакерт министра иностранных дел Армении. Алиев напомнил, что Карабах хоть и не перешел полностью под контроль Баку, но остается международно признанной территорией Азербайджана, а значит, поездки туда армянских политиков, журналистов или представителей международных организаций недопустимы без согласования с азербайджанскими властями.

"Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные шаги, то Армения пожалеет еще больше", - заявил Алиев, напомнив, что "железный кулак" остается на месте (так называлась военная операция азербайджанской армии по возвращению контроля над Нагорным Карабахом и окружающими районами).

Таким образом в Баку недвусмысленно дали понять, что дальнейшее сообщение между Арменией и Карабахом невозможно в том формате, как это было до войны. И хотя Лачинский коридор, соединяющий Степанакерт с Арменией, ближайшие пять лет будет находиться под контролем российских миротворцев, двум странам предстоит выработать какой-то устраивающий обе стороны протокол перемещения по этой трассе.

Пригрозив Армении новой войной, азербайджанские власти активно занимаются восстановлением территорий, которые уже перешли под их контроль. Так, сообщалось о том, что строительные материалы активно завозятся в перешедшие под контроль Баку Зангелан и Шушу. Ильхам Алиев отдельно заявил, что Шушу власти страны планируют превратить в новую культурную столицу Азербайджана.

Параллельно азербайджанские власти проводят анкетирование людей, которые по итогам войны 1993 года были вынуждены покинуть свои дома, опрашивая их о готовности вернуться теперь на территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Жилье в Баку, которое беженцы занимали на протяжении четверти века, президент Алиев планирует передать семьям погибших в 44-дневной войне военнослужащих.