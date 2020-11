Первая женщина-трансгендер в Сенате США и другие исторические победы на выборах-2020

Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.

Она обошла республиканца Стива Вашингтона и займет в Сенате место своего однопартийца, демократа Харриса Макдауэлла, который решил не пререизбираться.

Макбрайд 30 лет, ранее она работала пресс-секретарем в организации за права ЛГБТ-сообщества Human Rights Campaign, а в период правления администрации Барака Обамы проходила практику в Белом доме.

Теперь она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

Thank you, thank you, thank you.

We did it. We won the general election.

В то же время 26-летняя Тейлор Смолл станет первым трансгендерным законодателем от штата Вермонт в Палате представителей.

With and 43% and 41% of the vote respectively in Winooski, Hal Colston and I will be headed to Montpelier! Thank you, everyone!

32-летний член городского совета Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым афроамериканцем-геем, избранным в Конгресс США.

Торрес — демократ, в недавнем прошлом принимал участие в предвыборной кампании социалиста Берни Сандерса, который вышел из гонки за Белый дом на раннем этапе.

It is the honor of a lifetime to represent the essential borough, the Bronx. pic.twitter.com/9ykMiWgYk3

В Северной Каролине членом Палаты представителей в минувшую ночь был избран 25-летний республиканец Мэдисон Каутон. Он стал самым молодым конгрессменом США в истории законодательного органа.

From the bottom of my heart, Thank you.

All glory goes to God and I am excited to serve each and every member of this district. Thank you! pic.twitter.com/oFnizpzqVa