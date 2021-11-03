Первая жертва запрета абортов в Польше: беременная женщина умерла от сепсиса, ее можно было спасти

Смерть беременной женщины в Польше вызвала новую волну критики в сторону властей от групп защиты прав женщин и оппозиционных политиков, которые винят в этом практический полный запрет на аборты в государстве. Об этом пишет POLITICO.

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Прошел год с тех пор, как Конституционный суд Польши постановил, что женщины могут прерывать беременность только в случае изнасилования или инцеста, или если жизнь матери находится под угрозой. Постановление исключает дефекты плода, на которые приходится большинство абортов в стране.

Смерть 30-летней женщине в больнице в Пщине на юге Польши — первая публично связанная с этим постановлением смерть. Случай произошел в сентябре, но СМИ сообщили о нем только на минувших выходных.

Как пишет The Guardian, женщина скончалась от септического шока на 22-й неделе беременности, когда у нее отошли околоплодные воды. По словам адвоката семьи погибшей, врачи не сделали аборт, несмотря на то, что плод умер в утробе матери и вызвал сепсис. Она умерла менее чем через 24 часа после начала септического шока.

В сообщениях, отправленных семье, пациентка писала, что врачи придерживались метода ожидания. Они воздерживались от операции пока плод не умер. По словам адвоката, такие действия соответствуют правилам, ограничивающим аборты. Дело о смерти женщины было передано в прокуратуру.

В понедельник, 1 ноября, огласка случившегося в прессе вызвала протесты в Варшаве, Кракове и других городах. Люди также зажгли свечи в память умершей.

Адвокат семьи женщины заявил, что решение не проводить, возможно, спасающую жизнь операцию было связано с законодательством.

POLITICO сообщает, что известия о смерти пришли в политически сложное время. Недавно в нижнюю палату польского парламента была подана гражданская инициатива от группы противников абортов, которая предусматривает длительные тюремные сроки за прерывание беременности. Инициативу поддержала маршал польского Сейма Эльжбета Витек. Предложение предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до 25 лет, а при определенных обстоятельствах и пожизненное заключение за "лишение жизни зачатого ребенка".

Инициатива также подразумевает убрать так называемые исключения из запрета на аборты: изнасилование, инцест и угрозу жизни для матери.