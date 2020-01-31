Первое дело об эвтаназии в Бельгии: суд оправдал врачей

Бельгийский суд оправдал трех врачей, которых обвиняли в отравлении пациентки, решившей добровольно уйти из жизни. Тина Нис скончалась 27 апреля 2010 года в окружении семьи.

Сестры Тины и прокуроры утверждали, что врачи, помогавшие с эвтаназией, действовали незаконно, поскольку женщина хотела умереть из-за любовной драмы, а не потому, что была смертельно больна, что, согласно бельгийским законам, считается обязательной предпосылкой для эвтаназии.

После нескольких часов слушаний присяжные в Генте под аплодисменты присутствовавших в зале суда оправдали врачей.

Эвтаназия (при соблюдении жестких условий) была признана в Бельгии законной в 2002 году.

С тех пор врачам не раз грозили судебным разбирательством, но до суда дело дошло в первый раз.

Трое медиков, среди которых был доктор, сделавший смертельную инъекцию, бывший лечащий врач Тины Нис и ее психиатр, были оправданы судом присяжных из 12 человек после разбирательств, длившихся 8 часов.

Лечащий врач Тины в день проведения эвтаназии не знал об этом, психиатр заявила, что ни в чем не нарушила правил, а в случае с врачом, который предположительно ввел смертельную инъекцию, присяжные не смогли с уверенностью квалифицировать это как убийство.

В ходе суда адвокаты защиты постоянно указывали на то, что к их клиентам относятся почти как к убийцам, хотя они действовали из лучших побуждений.

Печальная неизбежность?

Тина Нис, которой на момент смерти было 38 лет, с детства испытывала тяжелые психологические проблемы и даже пыталась покончить с собой.

Однако ее сестры, Лотте и Софи, утверждают, что когда Тина попросила об эвтаназии, она не была неизлечимо больна, а просто тяжело переживала разрыв с партнером.

Тина Нис не наблюдалась у психиатра последние 15 лет жизни, а за два месяца до ухода из жизни у нее диагностировали синдром Аспергера.

Сестры также пожаловались на то, что сама процедура эвтаназии, во время которой присутствовали члены семьи, не была проведена должным образом.

По их словам, когда врач вводил Тине смертельную инъекцию, он сравнил это с тем, как усыпляют больных домашних питомцев. Он также попросил отца женщины придержать вставленную в руку иглу, потому что забыл принести пластырь. А когда Тина умерла, врач предложил родителям взять стетоскоп и убедиться в том, что ее сердце перестало биться.

Бельгийский закон об эвтаназии

Пациент должен быть полностью дееспособным и находиться в сознании, когда он решается на эвтаназию. Решение об эвтаназии должно быть добровольным, осознанным, и пациент должен несколько раз подтвердить свое согласие на проведение эвтаназии.

Об эвтаназии могут просить только те пациенты, которые испытывают постоянные и невыносимые физические или душевные страдания, вызванные серьезной и неизлечимой болезнью или несчастным случаем.

В случае, если неизлечимая болезнь не грозит пациенту скорой смертью, врач, к которому он обратился, должен проконсультироваться с коллегами и дать больному как минимум месяц на обдумывание окончательного решения.

Врачи вправе отказаться от проведения эвтаназии, даже если случай удовлетворяет всем условиям.

После этого медики вправе провести процедуру эвтаназии, если все условия были соблюдены, или же отказать больному, если они не захотят этого делать,

В октябре прошлого года бельгийская спортсменка, чемпионка Паралимпиады-2012 и двукратная медалистка Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в гонках на колясках Марике Верворт в 40 лет добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии.

Спортсменка много лет страдала неизлечимым заболеванием — миопатией, прогрессирующей атрофией мышц. Болезнь привела к параличу ног и вызывала постоянные боли и судороги.

С 2014 года в Бельгии была разрешена и эвтаназия для подростков, если они страдают неизлечимым заболеванием, испытывают постоянную сильную боль, и их родители дали согласие на их добровольный уход из жизни.

По данным бельгийских СМИ, в 2018 году в стране было проведено 2357 эвтаназий. В большинстве случаев это были люди в возрасте за 60.