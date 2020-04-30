Первое лекарство от Covid-19 успешно прошло испытания

Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Исследование продолжается, пока подведены лишь его предварительные итоги. Однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата.

"Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление", — заявил журналистам глава NIAID Энтони Фаучи.

В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой — плацебо. При этом в которой из групп находится тот или иной конкретный пациент, не знает ни он сам, ни его лечащие врачи.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее — в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.

Есть разница и в показателях смертности, хоть и не такая существенная: в контрольной группе скончалось 11,6% больных, в экспериментальной — 8%.

"Достаточно данных"

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим клинические испытания против Covid-19.

Специфической терапии против коронавируса, унесшего уже более 200 тысяч жизней, по-прежнему не существует. Пациентам оказывают лишь симптоматическую помощь, то есть борьба идет не с самой инфекцией, а с ее проявлениями.

"Теперь у нас достаточно данных, чтобы рассмотреть возможность в экстренном порядке разрешить врачам использовать [ремдесивир]", — написал в "Твиттере" бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб.

As we've been saying for some time now, accumulating data on Remdesivir suggests it's active against covid and there's now enough data to support consideration of access under an emergency use authorization by FDA. The data from NIAID study should push this firmly over the line. https://t.co/UPxPw5ebEz — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) April 29, 2020

Интересно, что буквально на день раньше в журнале Lancet были опубликованы результаты другого исследования по проверке влияния ремдесивира на коронавирус. Эксперимент проводился в Китае и был завершен с противоположным результатом: эффективность препарата доказать не удалось.

Однако эксперты отмечают, что китайское исследование, проведенное всего на 237 пациентах, не является достаточно репрезентативным, чтобы делать подобные выводы. Эксперимент даже пришлось прекратить досрочно — именно по причине нехватки участников.