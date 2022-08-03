Первое в рамках "продуктовой сделки" судно с украинским продовольствием прошло досмотр в Турции и отплыло в Ливан

Первое судно с украинской сельхозпродукцией успешно проверили в Турции, теперь оно отправляется в Ливан — это происходит в рамках соглашения по разблокировке черноморских портов.

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"Сухогруз с 27 тысячами тонн кукурузы в ближайшее время пройдет Босфор по пути в Ливан", — сообщило у себя в "Твиттере" минобороны Турции.

Ранее представители России, Украины, Турции и ООН поднялись с инспекцией на борт сухогруза "Разони" — об этом свидетельствуют снимки, опубликованные турецким минобороны.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı. pic.twitter.com/kWKx0F5G32 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

Сухогруз покинул порт в Одессе понедельник. Пока неясно, сколько времени ему понадобится на то, чтобы достичь порта Триполи в Ливане.

Украинские власти говорят, что в черноморских портах находятся еще 17 загруженных судов, которые ожидают отправки после того, как сухогруз "Разони" успешно достигнет конечного пункта прибытия.

Турецкие чиновники сказали агентству Reuters, что готовятся принимать ориентировочно одно судно в день.

Россия блокировала украинские порты с февраля, но в конечном счете стороны договорились о возобновлении поставок при посредничестве Турции и ООН.

В своем вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы экспорт зерна снова стал регулярным.

"Это вопрос продовольственной безопасности, в том числе и для нашей страны — мы сейчас обеспечиваем ее для следующего года", — добавил Зеленский.