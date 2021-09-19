Первые данные ЦИК РФ указывают на победу "Единой России"

На территории России закрылись избирательные участки на выборах в Госдумуи органы власти нескольких десятков регионов. В воскресенье, 19 сентября, состоялся итоговый день трехдневного голосования. По данным ЦИК РФ после обработки 8,89 процента протоколов, "Единая Россия"набирает 38,51 процента голосов, КПРФ - 25,19 процента, ЛДПР - 9,61 процента, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,68 процента.

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По данным экзитполов Института социального маркетинга (ИНСОМАР), партия "Единая Россия" по партийным спискам набрала 45,2 процента голосов, КПРФ - 21 процента, ЛДПР - 8,7 процента, "эсеры" - 7,9 процента.

По предварительным данным ЦИК РФ на 18 часов мск, в выборах приняли участие 45,15 процента избирателей. Явка на электронном голосовании, проходившем в нескольких регионах, составила 93,21 процента.

На многих участках в Москве лидирует КПРФ



По информации The Insider, на многих участках в Москве КПРФ выигрывает у "Единой России", на третьем месте - "Справедливая Россия". По данным первых протоколов участковых избиркомов на Дальнем Востоке, коммунисты и "Единая Россия" получают примерно по трети голосов избирателей.

Между тем, команда бывшего директора ликвидированной "Открытой России" Андрея Пивоварова, находящегося под арестом, опубликовала в Twitter первые протоколы из ЦАО Москвы, свидетельствующие о равном количестве голосов, полученных ЕР и КПРФ, а также третьем месте партии "Яблоко".

В Twitter Андрея Пивоварова также сообщается о поражении "Единой России" на участках Хабаровска и Сахалина, где опубликованы первые протоколы. Из фотографии протокола участка 106, в частности, следует, что коммунисты получили 242 голоса, "единороссы" - 185 голосов. На избирательном участке 183 Санкт-Петербурга, по данным соратников Пивоварова, побеждает кандидат "Яблока" Борис Вишневский и его партия.

По данным движения "Голос", независимые наблюдатели в ходе трехдневного голосования выявили 4478 нарушений. Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах.

Трехдневные выборы в России



19 сентября является заключительным днем голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных органов власти в РФ - глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В ходе голосования, продолжавшегося с 17 сентября, были зафиксированы многочисленные нарушения.

Коммунисты составляли значительную часть предложенных кандидатов проекта "Умное голосование", созданного командой оппозиционера Алексея Навального. В списке по выборам в Госдуму числилось 137 кандидатов от КПРФ, 48 - от "Справедливой России", 20 - от ЛДПР, 10 - от "Яблока", 5 - от "Новый людей", 2 - от "Зеленых", по одному от "Партии Роста" и от "Коммунистов России", а также один самовыдвиженец. "Умное голосование" также призывало голосовать по списку за любую из парламентских партий, кроме правящей "Единой России".