Первые клинические испытания указали на неэффективность нового лекарства от Covid-19

Лекарство, на которое политики и медики возлагали большие надежды, оказалось неэффективным в борьбе с новым коронавирусом, сообщает The Guardian. Препарат “Ремдесивир” не смог пройти первые полные испытания на пациентах.

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Препарат испытывался на 237 пациентах с тяжелой формой Covid-19, часть из которых получали лекарство, а другая часть не получала. Испытания были завершены преждевременно из-за побочных эффектов лекарства. На данный момент сообщение о провале испытаний проходит научное рецензирование. Черновик сообщения был по ошибке опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и позже удален. Сейчас ВОЗ ждет окончательную версию документа.

Во время испытаний китайские ученые не увидели разницы между результатами разных групп пациентов. В группе, принимавшей препарат, умерли 14%, а в группе, принимавшей плацебо - 13%. У 18 пациентов, принимавших ремдесивир, начались побочные эффекты и медики решили остановить испытания.

Неделей ранее исследователи из Чикаго сообщали о положительных результатах испытания ремдесивира компанией-производителем Gilead Sciences - все 125 пациентов, получавших лекарство, были выписаны из больницы за неделю. Однако в исследовании не было контрольной группы, получавшей плацебо, поэтому не было доказательств, что положительный результат был заслугой лекарства.

Некоторые врачи после этого начали давать тяжелобольным пациентам ремдесивир из сострадания. Другой медикамент, который иногда дают пациентам, как потенциальное лекарство - гидроксихлорокин. Это привело к нехватке препарата для больных волчанкой, болезни, влияющей на иммунную систему.

Ученые, выступающие за проведение полноценных испытаний перед использованием лекарства, могут использовать случай ремдесивира как пример того, почему опасно давать лекарства из сострадания в случае новых заболеваний.