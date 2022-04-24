Первые пугающие сообщения: зафиксированы факты возможных преступлений против украинцев в Литве
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Украинцев могут вербовать и эксплуатировать, об этом неоднократно предупреждали международные организации, а Литва уже получила первые сигналы о возможной преступной деятельности против украинцев.

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По словам представителей МВД, прибывшие в Литву беженцы из Украины рискуют быть завербованными для сексуальной эксплуатации, принудительного труда и суррогатного материнства. Миндаугас Акелайтис, глава Управления общественной полиции, заявил, что большая часть сообщений поступает от неправительственных организаций и волонтеров.

"Сигналов действительно очень много. Надо признать, что представители неправительственных организаций, волонтеры, которые предоставляют свои наблюдения, очень активны. Пытаются делать публичным, если что-то случится. Полиция ведет активный мониторинг публичного пространства, наши координаторы полицейской безопасности в Центрах регистрации иностранцев получают инструкции, что делать и на что обращать внимание", — сказал Акелайтис.

По его словам, также существует множество адресных мер, направленных на непубличные вещи, что является "хлебом насущным для полиции".

"Конечно, идет постоянный анализ и мониторинг всех событий, которые могут быть связаны или иметь признаки какой-то потенциальной угрозы", — сказал он. Акелайтис заявил, что важно получать как можно более подробную информацию об угрозах, которые становятся реальностью.

"Хочу подчеркнуть, что на данный момент в Литве ведется только одно расследование по делу о торговле людьми. Мы получаем ту же информацию из других стран, что таких расследований не так много. Но зная об угрозах, бдительность усиливается. В то же время мы призываем всех людей независимо от их статуса — волонтеры ли они, приняли ли они украинцев или где они живут рядом с ними. Если они имеют какие-то подозрения, то следует рассказать об этом полиции", — сказал собеседник LNK.

На вопрос о том, нет ли опасений, что в полицию будут поступать эмоциональные и не обязательно правдивые сообщения о возможных подобных действиях, Акелайтис заверил, что работают "сильно активизированные аналитики полиции", которые оценивают текущую ситуацию.

"Сейчас наблюдаем за всеми событиями, в которых есть признаки связи с украинцами. Если есть какие-либо признаки того, что для этих людей существует риск, то принимаются соответствующие решения. Есть определенные алгоритмы, по которым работают аналитики. И уж точно нет максимальной реакции на каждое событие. Сначала дается оценка, и только потом мы переходим к реальным действиям", — заверил начальник Управления общественной полиции.

Он сообщил, что с некоторыми людьми из Украины встречаются отдельно и дают дополнительную информацию о возможных рисках. Акелайтис заявил, что информация учреждений стран ЕС постоянно меняется.

"Как о расследованиях, так и об угрозах. Этот процесс продолжается до сих пор, и сейчас он не останавливается. Но информации о большом числе расследований по реальным фактам нет", — заверил он.

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