Первый белорусский дипломат поддержал протесты
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников протестов на родине. Его видеообращение опубликовало издание "Наша нива".

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Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. До него о поддержке протестующих заявил бывший посол Беларуси во Франции и бывший министр культуры страны Павел Латушко, который сейчас руководит Купаловским театром в Минске.

Лещеня признал, что для избиений и пыток задержанных — хотя они все равно его шокировали — были предпосылки. "К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта „Линия Сталина". И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века", — заявил посол.

Как уроженец города Жодино он выразил отдельную поддержку рабочим БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок.

"Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил", — подчеркнул дипломат.

Игорь Лещеня является послом Беларуси в Словакии с 2016 года. До этого он был послом в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах Лещеня занимал пост помощника президента Беларуси.

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