Первый частный полет на Луну, скорее всего, провалился: связь с японским модулем Hakuto-R потеряна

Японская компания iSpace сообщила, что ее полет на Луну, скорее всего, закончился неудачей. Она рассчитывала стать первой частной компанией, успешно доставившей на Луну исследовательского робота.

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Компания iSpace, базирующаяся в Токио, надеялась, что посадочный модуль выпустит исследовательский вездеход, а также робота размером с теннисный мяч, разработанного производителем игрушек.

Связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R была потеряна за несколько минут до того, как он должен был приземлиться

"Связь пропала, поэтому мы вынуждены предположить, что нам не удалось совершить посадку на поверхность Луны", -заявил исполнительный директор iSpace Такеши Хакамада, пока инженеры в Токио пытались восстановить связь. Теперь они пытаются выяснить, что же пошло не так.

По словам Хакамады, космический корабль был запущен с мыса Канаверал во Флориде на ракете SpaceX в декабре прошлого года и выполнил восемь из десяти задач космической миссии, результаты которых послужат для подготовки следующей попытки iSpace высадить лунный модуль. Она запланирована на 2024 год. Корабль для нее уже строится.

Если бы посадка модуля Hakuto-R была успешной, то космическая программа Японии получила бы дополнительный стимул. В последнее время ее преследовали неудачи, при том, что у страны большие амбиции по созданию собственных космических технологий, включая отправку японского космонавта на Луну к концу этого десятилетия.

На сегодняшний день только США, СССР и Китай совершили мягкие посадки космических кораблей на поверхность Луны, их программы финансировались государством. Попытки Индии и частной компании из Израиля потерпели неудачи.