Первый грузовой корабль Dragon нового поколения отстыковался от МКС

12 января грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, запущенный в начале декабря к Международной космической станции (МКС), покинул станцию, проведя на орбите чуть больше месяца. Изначально отстыковка корабля была запланирована на 11 января, но ее перенесли на сутки из-за плохой погоды в расчетном районе приводнения.

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Корабль отстыковался от МКС в 16 часов 5 минут по латвийскому времени. Теперь ему предстоит совершить ряд маневров, а затем он сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и мягко приводнится в Атлантическом океане, недалеко от побережья Флориды, при помощи парашютов. Ожидается, что корабль вернется на Землю в 3 часа 27 минут по Риге 14 января.

Separation confirmed. At 9:05am ET, the @SpaceX cargo Dragon undocked from the @Space_Station, carrying @ISS_Research on its journey home to Earth. pic.twitter.com/mOOZy4G4zO — NASA (@NASA) January 12, 2021

Корабль SpaceX должен доставить на Землю свыше 2,3 тонны различных грузов, включая материалы проведенных на станции научных экспериментов, сообщили в NASA. В частности, речь идет об эксперименте по изучению воздействия невесомости на сердечные ткани на примере искусственных тканей, созданных при помощи 3D-печати, и эксперименте на живых мышах по изучению воздействия космических полетов на глазные вены, артерии и сетчатку.

Separation confirmed! Dragon performing 3 departure burns to move away from the @Space_Station pic.twitter.com/G27ohWvnXj — SpaceX (@SpaceX) January 12, 2021

Это была первая миссия, в которой использовался существенно обновленный грузовой корабль Dragon. Он был создан на основе пилотируемого корабля Crew Dragon, который, в свою очередь, базируется на грузовом Dragon первого поколения, но существенно отличается от прародителя. В настоящее время Dragon является единственным многоразовым грузовым космическим кораблем в мире, который может использоваться как для доставки, так и для возвращения грузов с орбиты.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японский астронавт Соити Ногути.

Запуск следующего грузового корабля Dragon к МКС запланирован на май 2021 года. Третий по счету и второй регулярный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на борту намечен на конец марта этого года.