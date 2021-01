Первый грузовой корабль Dragon нового поколения отстыковался от МКС

12 января грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, запущенный в начале декабря к Международной космической станции (МКС), покинул станцию, проведя на орбите чуть больше месяца. Изначально отстыковка корабля была запланирована на 11 января, но ее перенесли на сутки из-за плохой погоды в расчетном районе приводнения.

Корабль отстыковался от МКС в 16 часов 5 минут по латвийскому времени. Теперь ему предстоит совершить ряд маневров, а затем он сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и мягко приводнится в Атлантическом океане, недалеко от побережья Флориды, при помощи парашютов. Ожидается, что корабль вернется на Землю в 3 часа 27 минут по Риге 14 января.

Separation confirmed. At 9:05am ET, the @SpaceX cargo Dragon undocked from the @Space_Station, carrying @ISS_Research on its journey home to Earth. pic.twitter.com/mOOZy4G4zO