Песков: действие зерновой сделки фактически прекращено
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Действие договоренностей об экспорте сельскохозяйственной продукции из черноморских портов Украины фактически прекращено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для радиостанции "Маяк".

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"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации — истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается", — заявил Песков. По его словам, Кремль "незамедлительно" вернется к реализации соглашения, как только требования Москвы будут удовлетворены.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские власти сегодня уведомили Украину, Турцию и ООН о своих возражениях против продления зерновой сделки.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него и российского президента Владимира Путина есть "общее понимание", что действие соглашения необходимо продлить. Кремль эту информацию опроверг, сам Путин незадолго до этого публично утверждал, что Москва не согласится на продление.

Российская сторона настаивает, что зерновая сделка, заключенная летом прошлого года, — часть пакетной договоренности, которая подразумевает, в частности, и разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Несмотря на угрозы Москвы выйти из соглашения, действие зерновой сделки уже несколько раз продлевали.

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