Песков: дело против Пригожина закроют, он "уйдет" в Беларусь

Заведенное сегодня против основателя ЧВК "Вагнер" дело о вооруженном мятеже закроют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как пишет РБК, достигнута договоренность, что наемники ЧВК "Вагнер" вернутся в свои полевые лагеря, а сам Евгений Пригожин уедет в Беларусь.

Песков добавил, что "вагнеровцы", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны РФ. Тех, кто выступил против российских властей, Кремль не будет преследовать, "учитывая их фронтовые заслуги".

Ранее стало известно, что после переговоров с Александром Лукашенко основатель "Вагнера" согласился отменить "марш справедливости" на Москву и вернуть своих наемников в места постоянной дислокации.