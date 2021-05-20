Песков назвал позитивным сигналом переговоры Лаврова и Блинкена

В Москве положительно оценили переговоры главы российского МИДа с госсекретарем США, Лавров назвал их конструктивными. По словам Пескова, решение о саммите Путина с Байденом будет принято с учетом анализа итогов этой встречи.

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В Кремле положительно оценивают прошедшие переговоры главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

"Безусловно, это позитивный сигнал. Сам факт разговора, который, как сказал Лавров, был конструктивным, — тоже событие, которое заслуживает позитивной оценки", — сказал он.

По словам Пескова, эта встреча поможет при анализе, который сейчас проходит в Москве по вопросу возможного двустороннего саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. "Будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена", — отметил он. Песков добавил, что глава МИДа уже доложил Путину о результатах встречи.

Пресс-секретарь также назвал позитивным сигналом решение США по санкциям против "Северного потока-2". Накануне Блинкен рассказал, что администрация Байдена отказалась от мер в отношении оператора газопровода Nord Stream AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Однако, по данным СМИ, под ограничения попадут три судна и четыре компаний, связанные со строительством: как сообщила корреспондент CBS Ина Руффини, их могут ввести против судов "Академик Черский", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Юрий Топчев", а также компаний "Коксохимтранс" и "Мортранссервис", ФГБУ "Морская спасательная служба" и Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

Лавров и Блинкен встретились "на полях" министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике 19 мая. По словам российского министра, на переговорах они договорились "начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные". Стороны также условились о сотрудничестве по региональным конфликтам, где "интересы России и США совпадают", например, ситуации в Афганистане, ядерной проблеме Корейского полуострова и иранской ядерной программе.