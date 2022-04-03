Песков назвал Запад оазисом для преступников из России

Запад является оазисом для преступников из России, их никто не собирается выдавать, как и сотрудничать с российскими правоохранительными органами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"Ушла Чечня, появился Литвиненко (бывший подполковник ФСБ). Я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов. Значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы? В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги.

И эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги — в Лондон. Почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать их никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что на Западе закрывали глаза на терроризм и критиковали Россию за Чечню.

"Они не хотели слушать Путина, когда он говорил, что "сегодня вы закрываете на все глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?" Это говорил Путин, я это помню как сейчас, хотя это было 20 лет назад, но я помню это как сейчас. И они не хотели слушать", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал решение Владимира Путина изменить для стран ЕС оплату газа с евро на рубли. По словам Пескова, это решение было принято не чтобы "щелкнуть кому-то по носу", а чтобы обезопасить российскую торговлю и чтобы у России не отобрали доллары и евро, получаемые за газ.

"Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она (схема оплаты в рублях) будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях", - добавил он.

Дмитрий Песков считает, что западные страны не должны были вводить санкции против президента Владимира Путина. "Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости", — сказал он.