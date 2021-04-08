Песков обвинил США в непредсказуемости и агрессивности
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Пресс-секретать президента России Дмитрий Песков обвинил США в непредсказуемости и агрессивности и заявил, что Кремль готов к худшим сценариям. Как сообщает портал телеканала "Дождь", об этом он сказал в ответ на вопрос о возможных санкциях со стороны США и словах министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что США проводят "тупую линию" в отношениях с Россией.

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"Враждебность и непредсказуемость США в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. Когда вы имеет достаточно агрессивно настроенного непредсказуемого собеседника вы всегда находитесь в мобилизованном состоянии", — сказал Песков.

Песков добавил, что вопросов, которые журналисты задают об отношениях с США больше, чем "объем этих отношений". Пресс-секретарь президента также назвал меткими формулировки Сергея Лаврова об отношениях с Вашингтоном.

Песков также заявил, что сожалеет, что США сдерживают развитие отношений с Россией через науку и культуру. Он добавил, что Владимир Путин выступает за выстраивание добрых отношения с США в тех областях, которые выгодны России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможной высылке российских дипломатов из США и введении новых персональных санкций назвал линию Вашингтона в отношениях с Москвой тупой.

"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", — заявил Лавров.

8 апреля издание Bloomberg сообщило, что власти США рассматривают возможность введения новых санкций и высылки российских дипломатов в ответ на кибератаку на федеральные агентства и возможное вмешательство в президентские выборы.

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