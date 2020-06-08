Песков объяснил сбоем отсутствие поправки про "обнуление" на сайте о голосовании

Поправка об "обнулении" президентских сроков не сразу была опубликована на сайте для электронного голосования по конституционным поправкам, возможно, из-за технического сбоя, предположил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Ему напомнили на брифинге, что на сайте 2020og.ru эта поправка сначала не была упомянута ни в одном тематическом разделе. После того, как об этом написали несколько СМИ, текст поправки был добавлен на сайте.

"Бывают разные технические накладки. Могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже все восстановлено, в данном случае там все поправлено", - сказал Песков.

Его также спросили, почему в информационной кампании о поправках и голосовании, которая проводится по телевидению и с помощью уличных билбордов, эта поправка не упоминается.

"Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах", - сказал Песков.

"Там же не все пункты и параграфы упоминаются. Надо просто внимательно посмотреть", - добавил он.

Внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" предложила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова. Песков тогда говорил, что в Кремле об этой новой инициативе узнали непосредственно в тот же день, "вместе со всеми".

До сих пор Конституция не разрешала одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Закон о поправке в Конституцию предлагает отказаться от слова "подряд", а также дополнить сооответствующее положение пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Голосование за поправки сначала намечалось на 22 апреля, но из-за коронавируса его пришлось отложить. Теперь его назначили на 1 июля, этот день объявлен выходным. Кроме того, проголосовать за поправки можно будет еще в течение шести дней до 1 июля. Электронное голосование будет возможно в Москве и Нижегородской области, подать на него заявки можно с 5 июня.