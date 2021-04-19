Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку переворота в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос о подготовке госпереворота в Беларуси обсуждался в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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На вопрос, может ли Песков подтвердить, что тема попытки госпереворота в Белоруссии обсуждалась в ходе разговора Путина и Байдена он ответил: "Да, могу".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос подготовки покушения на него спецслужбами США Путин затронул в беседе с Байденом.

Фрагмент выступления главы белорусского государства показал в субботу телеканал ОНТ.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - отметил Лукашенко. - Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье – и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

На вопрос, действительно ли Лукашенко обращался к Путину по поводу задержания подозреваемых в попытке свержения власти в Белоруссии, Песков ответил: "Это я оставляю без ответа".

Ранее ФСБ РФ и КГБ Белоруссии почти одновременно выступили с заявлением о предотвращении госпереворота в республике и попытки убийства Лукашенко, которые планировались на 9 мая.

Спецслужбами в Москве были задержаны белорусский адвокат Юрий Зянкович и политолог Александр Федута. По данным ФСБ, их консультировали США и Польша.