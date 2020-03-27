Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле

Заболевший не контактировал с президентом, сказал его пресс-секретарь. О выявлении инфицированных в администрации и в Управделами президента накануне сообщали источники РБК.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК. Песков добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", — сказал Песков. "Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности", — добавил он. "Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно", — пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, ответил: "Нет".

Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали с диагнозом коронавирус. "Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался", — ответил представитель Кремля.