Песков: Путин получит 90 процентов голосов в 2024 году

Президент России Владимир Путин будет переизбран на выборах 2024 года с результатом более 90 процентов голосов, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью с журналистом The New York Times, выдержки из которого издание опубликовало в воскресенье, 6 августа.

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"Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Мистер Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов", — сказал Песков.

Кроме того, Песков отметил, что Россия не собирается захватывать новые украинские регионы, помимо оккупированных ей сейчас территорий. "Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас вписали в нашу конституцию как нашу", — подчеркнул Песков.

Песков о перспективе переговоров с Украиной: РФ продолжит вести войну "в обозримом будущем"

После вооруженного захвата украинских территорий в конституции РФ в список российских регионов включили самопровозглашенные "Донецкую" и "Луганскую народные республики", а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Комментируя возможные мирные переговоры между Украиной и Россией, Песков отметил, что сейчас оснований для такого соглашения нет, и Россия продолжит вести войну "в обозримом будущем".

Позднее Песков сообщил в интервью РБК, что в The New York Times "переврали" его слова. На самом деле, по его словам, он выражал личное мнение о том, что уровень консолидации общества вокруг Путина настолько велик, что президентские выборы "теоретически можно даже не проводить". Однако их проведение является требованием демократии и личным решением самого Путина, поэтому они состоятся.