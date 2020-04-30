Песков счел абсурдом опасения о слежке под прикрытием мер против Covid-19

В Кремле назвали абсурдом опасения, что меры контроля и слежения за гражданами, введённые в связи с коронавирусом, могут сохраниться, когда эпидемия минует.

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"Это абсурдные совершенно опасения и всегда хочется сказать: товарищи, вот когда это все пройдет, если будут проблемы, будут их обсуждать, а сейчас почему вы исходите из худшего, давайте думать о том, что эти самые камеры приносят очень много пользы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Он напомнил, что Лондон "уже лет 20 назад был полностью поставлен под наблюдение".

На замечание, что в отношении России не все верят, что эти камеры работают только доя обеспечения безопасности, Песков ответил: "Пусть этих критиков это и гложет изнутри, а у нас все нормально"