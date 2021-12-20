Песков: в России нет преследуемых по политическим мотивам людей

В России нет людей, которых преследуют по политическим убеждениям. Такое заявление в эфире радио "Маяк" сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пескова попросили прокомментировать закон, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новый закон предусматривает упрощение процесса получения украинского гражданства людьми, которых в России преследуют по политическим мотивам.

"В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство и по действующему законодательству люди преследуются по закону, за подозрения в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому формулировка неверна по сути", — заявил пресс-секретарь Путина.

Подписанный Зеленским закон также упрощает процесс получения гражданства Украины для служащих Вооруженных сил страны, имеющих выдающиеся заслуги перед страной или представляющих государственный интерес.