Песков: в России нет преследуемых по политическим мотивам людей

В России нет людей, которых преследуют по политическим убеждениям. Такое заявление в эфире радио "Маяк" сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Дождь".
Пескова попросили прокомментировать закон, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новый закон предусматривает упрощение процесса получения украинского гражданства людьми, которых в России преследуют по политическим мотивам.
"В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство и по действующему законодательству люди преследуются по закону, за подозрения в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому формулировка неверна по сути", — заявил пресс-секретарь Путина.
Подписанный Зеленским закон также упрощает процесс получения гражданства Украины для служащих Вооруженных сил страны, имеющих выдающиеся заслуги перед страной или представляющих государственный интерес.