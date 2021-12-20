Песков: в России нет преследуемых по политическим мотивам людей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В России нет людей, которых преследуют по политическим убеждениям. Такое заявление в эфире радио "Маяк" сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Дождь".

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Пескова попросили прокомментировать закон, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Новый закон предусматривает упрощение процесса получения украинского гражданства людьми, которых в России преследуют по политическим мотивам.

"В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство и по действующему законодательству люди преследуются по закону, за подозрения в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому формулировка неверна по сути", — заявил пресс-секретарь Путина.

Подписанный Зеленским закон также упрощает процесс получения гражданства Украины для служащих Вооруженных сил страны, имеющих выдающиеся заслуги перед страной или представляющих государственный интерес.

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