Песков заявил, что цели российского вторжения в Украину "частично достигнуты"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины заявил, что цели "специальной военной операции" "частично достигнуты", однако решены пока далеко не все задачи "по защите жителей Донбасса".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, Россия не воюет, а проводит военную операцию, и именно этим объясняется отсутствие значимых военных успехов на фронте.

"Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну — это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем", — пояснил он.

Конфликт Минобороны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным Песков напрямую упоминать не стал, сказав о ситуации в Бахмуте "эмоции там конечно зашкаливают". Бахмут Россия пытается захватить уже несколько месяцев.