Песков заявил, что цели российского вторжения в Украину "частично достигнуты"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины заявил, что цели "специальной военной операции" "частично достигнуты", однако решены пока далеко не все задачи "по защите жителей Донбасса".
По его словам, Россия не воюет, а проводит военную операцию, и именно этим объясняется отсутствие значимых военных успехов на фронте.
"Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну — это совсем другое дело, это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем", — пояснил он.
Конфликт Минобороны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным Песков напрямую упоминать не стал, сказав о ситуации в Бахмуте "эмоции там конечно зашкаливают". Бахмут Россия пытается захватить уже несколько месяцев.