Петербургского оппозиционера Максима Резника приговорили к сроку, который он уже отбыл

Октябрьский суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего депутата законодательного собрания города Максима Резника к пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении, признав виновным по делу о наркотиках. Из-за обвинений оппозиционный политик не смог участвовать в выборах в 2021 году. Резник в последнем слове назвал дело "политической расправой".

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Зачтено время содержания под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым, сказано в приговоре. Политик вину не признал, просил вынести ему оправдательный приговор. Прокуратура просила лишить его свободы сроком на год.

"Обжаловать будем обязательно", — прокомментировал Би-би-си приговор адвокат Михаил Пашинский. Ужесточить приговор в апелляции могут лишь на основании представления прокурора, но адвокат считает, что это маловероятно.

Сам Резник сообщил Би-би-си, что не собирается покидать Россию. "В ближайшие часы я задумаюсь, что делать после освобождения из-под домашнего ареста, но в любом случае я собираюсь участвовать в битве добра со злом на той же стороне. До апелляции я остаюсь под подпиской о невыезде. Но уезжать я в любом случае не планировал и не планирую", — сказал он.

Дело о наркотиках

Резника признали виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков без цели сбыта). Суд счел факт приобретения наркотиков не доказанным.

По версии следствия, он купил 18,2 г марихуаны и 9 марта 2021 года оставил ее в квартире своего дальнего родственника художника Ивана Дорофеева — когда силовики пришли туда с обыском. Следствие утверждало, что депутат якобы выложил на стол в квартире Дорофеева две пластиковые баночки из-под "Ментос" с растительным содержимым, после чего ушел.

В квартире Дорофеева также нашли кусты марихуаны, колбу, мельницу и весы. Родственника депутата обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и отправили в СИЗО. Вину он признал лишь в том, что хранил кусты марихуаны.

В суде Дорофеев объяснял, что 9 марта 2021 года, когда силовики пришли к нему с обыском, Резник заходил к нему на полчаса, чтобы обсудить съемку роликов для своего видеоканала.

Также Дорофеев заявил, что не давал против Резника показаний, указанных в протоколе обыска, и не утверждал, что баночки с марихуаной принес к нему депутат. В феврале 2022 года суд приговорил Дорофеева к году и девяти месяцам лишения свободы. Ему зачли время, проведенное в СИЗО, и он вышел на свободу.

Резнику, после того как приговор вступит в силу, должны зачесть половину срока, проведенного под домашним арестом — 10 месяцев. Прокурор просила до вступления приговора в силу взять политика под стражу в зале суда и отправить его в СИЗО. Но поскольку политик уже отбыл назначенный срок под домашним арестом, суд заменил ему домашний арест на подписку о невыезде.

Процесс по делу Резника

Судебный процесс по делу Резника продолжался в Октябрьском суде Санкт-Петербурга с декабря 2021 года. После завершения судебного следствия судья Елена Сергеева отказалась объявить перерыв для подготовки подсудимого к прениям и последнему слову.

Ранее Резник заявлял отвод судье, но она его отклонила. Та же судья в 2021 году отклоняла жалобы Резника на то, что следователь не позволяет ему подать документы для участия в выборах в заксобрание Петербурга.

Адвокат Михаил Пашинский заявил в прениях, что доказательства вины Резника порочны и недопустимы. Часть из них были добыты с нарушениями закона, а свидетелями выступили заинтересованные лица, связанные с правоохранительными органами, считает защита.

В частности, свидетель Игорь Мальцев, который был понятым при обыске, раньше работал в МВД, а на прогулке, по его словам, случайно встретил полицейского и получил предложение отправиться на обыск к Дорофееву понятым.

Резник в суде просил приобщить к материалам дела публикацию "Фонтанки" о неучтенных в деле видеозаписях. Издание отметило, что понятые Мальцев и Андрей Невзоров (тоже выходец из силовых структур) безостановочно вели съемку на улице при подходе к дому, куда они направлялись на обыск, а также в парадной и квартире. При этом в деле Резника фигурируют лишь два видеоролика общим хронометражом 24 минуты. Защита Резника так же отмечала, что понятые были доставлены на обыск в служебной машине правоохранительных органов.

Адвокат подчеркивал, что обстоятельства вменяемого Резнику приобретения наркотиков, в том числе время и место преступления, вообще не были установлены обвинением.

Свидетелями в суде в пользу Резника выступили известные правозащитники, в том числе член президентского совета по правам человека кинорежиссер Александр Сокуров. Он рассказывал, что знаком с подсудимым более 20 лет. "Это настоящий гражданский символ города, настоящий мужественный человек, и я горд, что знаком с ним. Думаю, что, наверное, в этом [уголовном деле] есть политический контекст. И я сожалею, что политический контекст может быть причиной, которая так рушит судьбу человека", — цитировало Сокурова издание "Закс.ру".

Резник в суде заявлял, что суть предъявленного обвинения ему непонятна, называл дело политическим и связывал его с целью помешать ему переизбраться в в 2021 году в петербургский парламент.

Кто такой Резник

Резник заседал в законодательном собрании Петербурга с 2011 года. Депутат был известен как публичный критик губернатора Петербурга Александра Беглова и сторонник оппозиционера Алексея Навального.

Во время заседаний городского парламента Резник нередко выступал с критикой решений федерального центра.

В сентябре 2021 года Резник снова собирался участвовать в выборах в законодательное собрание Петербурга. В начале июня он открыл свой предвыборный штаб. Политик планировал выдвигаться по 21 избирательному округу, куда входят округа Купчино, Гагаринское и Звездное.

Находясь под домашним арестом, Резник не смог принять участие в выборах, поскольку к нему не допускали нотариуса для оформления необходимых для регистрации документов. Уже после голосования, 21 сентября, суд признал, что отказ в допуске нотариуса был незаконным.

14 апреля Октябрьский суд Петербурга частично удовлетворил иск Резника к региональному управлению Следственного комитета и взыскал в его пользу 30 тысяч рублей.

Последнее слово Резника

Выступая на процессе с последним словом, Резник назвал суд над ним "политической расправой" и заявил, что считает заказчиками дела Беглова, которого он публично критиковал, и бизнесмена Евгения Пригожина, c которым экс-депутат связывает организованную против него травлю в пропагандистских медиа. Губернатор и Пригожин не комментировали эти утверждения.

"Сначала меня называли фашистом, потом наркоманом — это обычная стилистика в отношении всех неугодных и тех, кто выступает против системы и диктатора", — заявил Резник.

В свое речи экс-депутат высказался и о войне в Украине: "Мы все находимся в одной лодке, и эта лодка все больше напоминает "Титаник". "Любой нормальный человек должен выступать против кровопролития и против войны", — считает Резник. Он пояснил, что говорит не только о "спецоперации", но "о войне между людьми, которые хотят быть хозяевами собственной страны и собственной жизни, и теми, кто отравлен пропагандой, кому нужен фюрер, и кто является бенефициарами системы".

"Каким бы ни был приговор, я все равно буду называть вещи своими именами: фашизм — фашизмом, войну — войной, репрессии — репрессиями, а Владимира Путина — диктатором", — пообещал Резник.