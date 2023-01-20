Певицу Монеточку и Владимира Осечкина из Gulagu.net объявили "иноагентами"

Министерство юстиции России пополнило реестр "иностранных агентов", включив в него шесть человек, в том числе известную певицу Монеточку, основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина и депутата Мосгордумы Дарью Беседину. Минюст в этот раз впервые объяснил, что, по его мнению, стало формальным поводом для включение в список "иноагентов".

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В реестр добавили Елизавету Гырдымову (сценический псевдоним — Монеточка), Владимира Осечкина, Антона Устимова, Ибрагима Яганова, Вадима Харченко, Дарью Беседину, а также проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK".

Минюст впервые объяснил

24-летняя Монеточка покинула Россию после начала вторжения в Украину, дает благотворительные концерты в странах, куда устремились противники войны, и сама делает публичные заявления, осуждая российскую агрессию. Буквально накануне ее предложили признать "иноагентом" — это сделал Виталий Бородин, провластный активист, по жалобе которого в 2021 году издание "Проект" признали нежелательной в России организацией.

41-летний Осечкин — бывший предприниматель, основатель проекта Gulagu.net, который в последние годы активно распространяет информацию о пытках заключенных в российских колониях. Живет во Франции, в России объявлен в розыск.

34-летняя Беседина — политик, ранее состояла в партии "Яблоко", в 2019 году избралась в Мосгордуму, где выступала с инициативами в поддержку оппозиции, в том числе Алексея Навального, и против поправок в Конституцию России.

Минюст в своем пресс-релизе пишет, что Беседина "принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов", "высказывалась против специальной военной операции" и "осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений".

Монеточка, по версии министерства, "получала поддержку от иностранных источников", проводила сбор средств в поддержку Украины и также "высказывалась против специальной военной операции" (так власти России до сих пор называют вторжение в Украину).

Осечкину министерство также поставило в вину высказывания против войны, а также поддержку от иностранных источников. Кроме того, он принимал участие в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, организованном в Киеве, пишет минюст.

Устимов — популярный видеоблогер, разоблачающий пропаганду (известный как Антон Пикули), Харченко — оппозиционный блогер из Геленджика, а Яганов — общественный деятель из Карачаево-Черкесии.

Устимову и Харченко помимо поддержки от иностранных источников и распространения материалов "иноагентов" также поставили в вину "сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины" (Устимов) и распространение "негативной информации" о деятельности минобороны России (Харченко). А Яганов якобы "выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ".

Это первый случай, когда минюст объяснил, что стало поводом для включения в реестр "иностранных агентов", в котором уже более полутысячи строчек. Минюст при этом в описании каждого человека подчеркнул, что новый "иноагент" находится за пределами России.

Кроме Монеточки российский минюст ранее объявил "иноагентами" других популярных исполнителей — Оксимирона, Фейса, Моргенштерна, Noize MC, а также Андрея Макаревича.

Новый закон и объединенный реестр

С 1 декабря в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иностранным агентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние", необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.

Также 1 декабря минюст опубликовал новый — единый — реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра — НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц. Теперь в нем более 500 наименований.

Впервые минюст пополнил новый реестр 9 декабря. Тогда в него включили 10 человек, в том числе журналиста Михаила Фишмана и игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, а также деловое издание The Bell и экологическое движение "42".

В прошлую пятницу, 13 января, минюст объявил "иноагентами" шесть человек, включая актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра — лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе — бывшие.