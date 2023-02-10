Певицу Земфиру объявили "иноагентом" в России

Министерство юстиции России пополнило реестр "иностранных агентов", включив в него восемь человек, в том числе певицу Земфиру.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В реестр "иноагентов" попали также политик Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, глава фонда "Насилию.нет" (также внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина, журналист Сергей Асланян, электоральный аналитик Сергей Шпилькин, а также активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева.

Согласно пресс-релизу минюста, Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".

Новый закон и объединенный реестр

С 1 декабря в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иноагентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние" - теперь необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.

Также 1 декабря минюст опубликовал новый - единый - реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц.

Когда объединенный реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За два месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, оказались в том числе актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

В прошлую пятницу, 3 февраля, в реестр добавили пять человек, в том числе блогера Николая Соболева и двух предполагаемых авторов книги "Лето в пионерском галстуке", чьих издателей занесли в реестр "иноагентов" в ноябре прошлого года.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.

Первое уголовное дело

7 февраля стало известно о первом уголовном деле по новому закону об "иноагентах" - против координатора движения "Голос" (также внесено в реестр "иноагентов") Артема Важенкова. В марте прошлого года он был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что не указал статус "иноагента" в запрещенном в России инстаграме, в августе - на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки в телеграм-канале. Он находится за границей.

Уголовное дело в отношении Важенкова возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ - "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за неисполнение любой из обязанностей иностранного агента".

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Она позволяет привлекать к ответственности "иноагента" в случае, если он до этого был дважды в течение одного года привлечен за аналогичное правонарушение к административной ответственности.