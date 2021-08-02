Фармацевтические компании Pfizer и Moderna подняли цены на свои вакцины от коронавируса для Евросоюза, пишет газета Financial Times.

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Как сообщает британское издание, одна доза Pfizer теперь будет стоить 19,50 евро вместо 15,50, как это было раньше. Таким образом немецко-американская вакцина подорожает примерно на 25%, передает телеканал Euronews.

В то же время стоимость одной дозы препарата Moderna повысится с 19 до 21,50 евро.

Разработчики ссылаются на данные третьей фазы испытаний, показавшие, что мРНК-вакцины — более эффективные, чем векторные препараты. Кроме того, риск возникновения побочных эффектов после их применения — ниже, чем у более дешевых вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Как выяснили журналисты Financial Times, Евросоюз согласился закупать вакцину по новой цене.

Пересмотр стоимости препаратов произошел на фоне решения ряда европейских стран прививать жителей третьей дозой вакцины — через полгода после первых двух уколов.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Вакцинация Евросоюз
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