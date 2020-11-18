Pfizer поднял оценку эффективности своей вакцины до 95%

Производитель лекарств Pfizer 18 ноября сообщил, что согласно данным финальной стадии испытаний, эффективность вакцины от Covid-19 составляет 95%, а не 90%, как сообщалось ранее.

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В ходе исследований в группе плацебо Covid-19 заболели 162 человека, а в вакцинированной группе - 8 человек, сообщает производитель на своем сайте. Из общего числа заболевших у десяти человек было тяжелое течение болезни - девять таких случаев в группе плацебо и один случай в вакцинированной группе. Вакцина оказалась эффективна вне зависимости от возраста, расы, пола и других демографических различий.

Кроме того, фирма собрала все необходимые данные о безопасности, чтобы подать заявку на получение срочного разрешения использовать вакцину.

Стоит отметить, что эти результаты опубликованы компанией, а не научным журналом, а значит, что они не перепроверены независимыми экспертами. Pfizer планирует передать данные третьей фазы испытаний ответственным учреждениям США и Европейского союза в ближайшие дни.

Как уже сообщалось, Pfizer/BioNTech были первыми, кто заявил, что им удалось создать эффективную вакцину от Covid-19. Вслед за ними с таким заявлением выступила компания Moderna.