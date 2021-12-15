Pfizer: таблетка от Covid-19 значительно снижает риск тяжелого течения болезни

Клинические испытания подтвердили, что разработанная американской фармкомпанией Pfizer таблетка для лечения Covid-19 почти на 90% предотвращает госпитализацию и смерть в группах риска. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Медикамент Paxlovid должен быть эффективен и против мутаций, которые характерны для штамма "омикрон".

Заявление об эффективности таблеток прозвучало после того, как в ходе исследования, проведенного в Южной Африке, было выявлено, что две дозы вакцины Pfizer/BioNTech на 70% эффективны против тяжелого течения болезни при заражении "омикроном".

Авторы исследования считают этот результат обнадеживающим, хотя эффективность вакцины ниже, чем в случае с другими штаммами Covid-19.

В клинических исследованиях участвовали более 2200 добровольцев.

Pfizer сообщила, что Paxlovid, который еще не одобрен ни в одной стране, в лабораторных испытаниях был эффективен и против варианта "омикрон".

США заказали 10 миллионов доз этого медикамента еще до его потенциального одобрения. Глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) могло бы утвердить его использование в декабре.

Клинические исследования показывают, что таблетка снижает необходимость госпитализации для пациентов в группах риска на 89%, если ее принять в течение трех дней после появления симптомов Covid-19. Если медикамент принять в течение пяти дней, этот показатель составляет 88%.

В группе плацебо было 12 летальных случаев, а в группе тех, кто употребил лекарство, ни одного.

В обеих группах побочные эффекты возникли примерно у четверти человек, но они в основном были незначительными. Таблетки Pfizer являются пероральными и представляют собой ингибиторы протеазы — они блокируют механизм размножения вируса.

Это значит, что лекарство будет эффективным только на начальных стадиях заболевания. К тому времени, когда Covid-19 перерастает в тяжелую болезнь, вирус прекращает размножаться и пациенты страдают от чрезмерного иммунного ответа.

В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, которая разрешила использование таблеток для лечения коронавируса, одобрив противовирусный препарат американской фармкомпании Merck. Лекарство предназначено для лечения пациентов с Covid-19, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме.