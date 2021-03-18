"Пик кризиса". Как Эстония вышла на первое место в мире по заболевшим Сovid-19

Во время первой волны коронавируса Эстония была примером удачной борьбы с заболеванием. А сейчас эта страна с населением около 1,3 млн человек вышла на первое место в мире по скорости распространения Сovid- 19 — и это несмотря на очень высокий уровень развития электронных услуг, позволяющих людям работать и совершать покупки из дома. Что же пошло не так?

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В последние недели в Эстонии каждый день фиксируют до 1700 случаев коронавируса. По данным New York Times, сейчас страна занимает первое место в мире по числу заболевших за последние семь дней на каждые 100 тыс. жителей.

В понедельник о позитивном диагнозе на Covid-19 в своем "Фейсбуке" сообщила премьер-министр Кая Каллас, которая приняла присягу главы правительства только в конце января этого года.

"Сейчас пик кризиса. Очень надеюсь, что вскоре начнется спад, но мы должны быть готовы и к худшему", — сказал в четверг министр здоровья и труда страны Танель Кийк (цитата по сайту Общественного телевидения Эстонии).

По словам эстонского политолога Рауля Ребане, кризис начался именно с нерасторопности правительства, которое выбрало что-то вроде "шведского подхода". "И политики, и СМИ относились ко всему так, как будто ограничения не нужны, что вроде как это у других все плохо, а мы выкарабкаемся, — сказал он Русской службе Би-би-си. — Когда после лета все пошло вверх, были допущены стратегические ошибки, а сейчас мы имеем результат".

По его словам, Эстония вполне могла бы избежать кризиса, поскольку в этой стране давно можно открыть бизнес и управлять им через интернет, а онлайн-уроки в школах практикуются здесь в том числе в маленьких региональных школах, не говоря уже о больших столичных. "Учитывая возможности Эстонии, это просто оскорбительно", — возмущается Ребане.

Либеральность эстонского подхода хорошо видна, если сравнить хронологию введения карантинных ограничений с соседней Латвией: в конце прошлого года заболеваемость в этих странах была одинаковой, но сейчас в Латвии она в три раза ниже. И эстонский провал в борьбе с распространением коронавируса латвийские политики используют как главный аргумент против снятия ограничений.

Как развивались события



Весной 2020-го, во время первой волны пандемии, балтийские страны, включая Эстонию, закрылись на локдаун задолго до массового распространения коронавируса.

В прошлом году Эстония ввела чрезвычайную ситуацию 12 марта, когда тут было подтверждено всего 16 случаев коронавируса. Закрылись развлекательные заведения и спортивные центры, а школы перешли на удаленное обучение.

К 17 марта, когда в стране было уже 205 инфицированных, правительство закрыло внешние границы для иностранцев, а в апреле — все магазины, кроме продуктовых и аптек. В итоге первую волну Эстония, а также Литва и Латвия, пережили с минимальными потерями.

К 15 мая, когда в регионе образовался "Балтийский пузырь" со свободным передвижением внутри балтийских стран, в Эстонии был подтвержден 1751 случай коронавируса. Для сравнения: в Дании (при населении 5,8 млн) их было больше десяти тысяч, в Швеции (с населением около 10 млн) — почти 28 тысяч.

Но летом Эстония начала расслабляться, и если соседи ограничились открытием общепита, то тут пошли дальше и возобновили работу даже ночных клубов. В итоге к концу августа заболеваемость в Эстонии, хоть и оставалась низкой, но уже была в два раза выше, чем в Латвии.

"Думали, пронесет"



Осенью либеральный эстонский подход только закрепился. В октябре, когда в балтийских странах заговорили о неизбежности второй волны заболевания, Латвия ввела обязательное ношение масок в общественных местах, а в Эстонии это было лишь "рекомендовано", причем на месяц позже. Показатели заболеваемости еще в конце ноября в обеих странах были одинаковыми.

При этом к середине декабря в Литве заболеваемость резко выросла, и эта страна стала не только одной из самых больных в Европе, но и самой больной в мире: за семь дней в расчете на 100 тыс. человек там было зафиксировано 97,4 случая.

"Тогда показатели Литвы пошли вверх, а мы думали, что нас пронесет", — говорит Рауль Ребане.

В декабре, когда Латвия закрыла спортивные клубы и торговые центры, а также ввела запрет на очную торговлю непродуктовыми товарами по всей стране, Эстония ограничилась ограничениями только в наиболее зараженных северных регионах, хотя торговые центры продолжали работать и там. Передвижение людей между городами было свободным, то есть, жители более пострадавшей Нарвы могли спокойно посещать спа-слоны, например, в Пярну.

"Ограничения не были введены раньше из-за того, что казалось, что распространение вируса затормозилось и ранее введенных мер будет достаточно", — говорил в декабре министр социальных дел Эстонии Танел Кийк.

В начале января Эстония почти полностью восстановила обучение в школах, а потом открыла рестораны по всей стране, включая Таллинн. Жители соседней Латвии смотрели на это с завистью и недоумением, потому что показатели заболеваемости в двух странах оставались примерно одинаковыми.

Новое правительство во главе с представительницей праволиберальной Партии реформ Каей Каллас вступило в должность 26 января, то есть на следующий день после восстановления очной учебы в школах. Отменять либеральную политику своих предшественников она не стала, вводить новые ограничения — тоже.

"В Эстонии очень затянули с принятием решений, тут свою роль сыграла смена правительства, — считает главный редактор русскоязычной версии газеты "Постимеес" Олеся Лагашина. — Новый премьер-министр не успела войти в курс дела, плюс введение жестких ограничений не очень соответствует ее либеральным взглядам".

Какие ограничения действуют сейчас



К середине марта, когда Эстония уже стала самой зараженной страной мира, здесь закрылись школы, общепит и (впервые!) перестали работать торговые центры.

Однако на крайние меры Эстония все еще не идет: к примеру, тут нет комендантского часа, а салоны красоты продолжают работать (при условии, что они должны быть заполнены не более чем на 25%).

Для сравнения, в соседней Латвии, где показатели заболеваемости почти в три раза ниже, косметологи подали заявление в суд, потому что они не могут работать с середины декабря.

Сама Каллас на этой неделе призвала людей носить маски и соблюдать другие меры социального дистанцирования, но подчеркнула, что "не следует вводить чрезвычайное положение ради чрезвычайного положения". "Весной это было нужно, чтобы привести ограничения в действие, так как у правительства не было необходимых инструментов, сказала премьер-министр. — Позднее закон изменили, и теперь правительство может отдавать подобные распоряжения без объявления чрезвычайного положения".

Кто ждет "Спутника"?



За первые два с половиной месяца 2021 года коронавирус вышел на первое место среди причин смертности в Эстонии. Нагрузка на скорую помощь увеличилась на треть, почти все места для пациентов с коронавирусом в больницах заняты, ограничена плановая медицинская помощь в стационарах.

Латвия и Литва уже предложили Таллинну помощь в размещении больных в стационарах, но Эстония этим предложением пока не воспользовалась.

Как пишет портал Delfi.ee со ссылкой на руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханну Сепп, 70% заражений приходится на британский штамм Covid19, и в ближайшее дни число подтвержденных случаев инфекции может дойти до 2 тыс. в день (сейчас их около 1,7 тыс.)

Самым зараженным остается столичный регион, а также северо-восток Эстонии, где и началась вторая волна коронавируса. Население этого региона — преимущественно русскоязычное, эстонский язык в Нарве почти не слышен, зато здесь популярны российские телеканалы.

И если в среднем по Эстонии вакцинироваться готовы две трети населения, а первую дозу получили примерно 10% жителей, в Нарве с массовой вакцинацией могут возникнуть проблемы. К примеру, как сообщало недавно общественное телевидение Эстонии, среди сотрудников Солдиноской гимназии Нарвы вакцинироваться согласились 11 человек из 115.

"Этой [вакцине] AstraZeneca просто не доверяют, а остальные просто ждут российский "Спутник" или Pfizer. Сказали, что, может быть, в будущем вакцинируемся, но другой вакциной. Я думаю, что сам вакцинируюсь, а потом расскажу учителям, повлияло ли это на мой организм, и если да, то как", — сказал директор гимназии Роман Трейал Общественному эстонскому телевидению.

По словам Рауля Ребане, многие русскоязычные жители Эстонии негативно настроены по отношению к вакцинации под влиянием российского телевидения: "Со стороны России идет массированная кампания. В итоге многие ждут "Спутник".

А некоторые, по сообщениям эстонских СМИ, едут за ним из Нарвы в Санкт-Петербург. Около 80 тыс. жителей Эстонии имеют российское гражданство, то есть, получить вакцину в России они могут без ограничений.

Тем временем власти надеются, что кризис удастся преодолеть в течение ближайшего времени. Министр государственного управления Яак Ааб, который сейчас замещает премьер-министра, заявил, что благодаря вакцинации люди старше 80 лет стали заболевать значительно реже.

"Надеемся, что ограничение, сокращение контактов и вакцинация помогут снизить заболеваемость в течение пары недель, — цитирует Ааба Эстонское общественное телевидение. — Ограничения, по всей видимости, будем смягчать поэтапно".