Пик распространения коронавируса в Литве ожидается в конце апреля - начале мая

Как показывают различные модели, пика распространения коронавируса в Литве стоит ожидать в середине апреля или в начале мая, приводит слова главного эпидемиолога Литвы Лореты Ашоклене портал ru.delfi.lt.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Некоторые учёные говорят, что у нас будет довольно интенсивное распространение в ближайшие две недели, другие модели показывают, что мы достигнем пика на десятой неделе эпидемии, если считать от первого установленного случая, то это может быть конец апреля - начало мая", - сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции.

В Литве во вторник умер восьмой человек, у которого установлен коронавирус, информировал Минздрав.

Сообщается, что этот пациент принадлежал к группе риска и был на лечении в вильнюсской университетской клинике Сантарос. Это первая жертва коронавируса в Вильнюсе, ранее сообщалось о смертях от этого заболевания в Укмерге, Паневежисе и Клайпеде.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига во вторник пообещал, что проверки умерших людей на коронавирус будут приоритетными. Об этом просил глава больницы Укмерге, когда у близких умерших в больнице возникли проблемы, когда они хотели забрать тела.

В Литве установлено 533 случаев коронавируса, восемь человек умерли, семь - выздоровели.