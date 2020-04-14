Пик вспышки коронавируса в США спрогнозировали на эту неделю

Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что страна может достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели. Его слова приводит "Интерфакс".

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"Мы приближаемся к пику прямо сейчас, — отметил Редфилд в эфире американского телеканала NBC News. — Вы поймете, когда страна достигнет пика: тогда на следующий день (подтвержденных случаев заражения. — Прим. "Интерфакса") будет меньше, чем днем ранее".

Он подчеркнул, что в США уже удалось стабилизировать скорость распространения инфекции.

Редфилд считает, что ключевыми факторами в борьбе с пандемией являются контроль за возможными зараженными и тестирование.

По состоянию на 13 апреля, США продолжают занимать первое место в мире и по числу диагностированных случаев заражения COVID-19, и по количеству летальных исходов. В стране выявлено 560,4 тыс. пациентов с коронавирусом, 22 тыс. из них скончались.

Самой сложной в США признана эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, общее количество смертей после заражения Covid-19 превысило в штате 10 000.