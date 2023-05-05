Пираты захватили судно с двумя литовцами на борту, сообщил Литовский национальный центр управления кризисными ситуациями, добавив, что в настоящее время проводится спасательная операция.

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В центре уточнили, что литовские власти были проинформированы о присутствии литовцев на захваченном судне с первых дней инцидента, информирует агентство BNS.

"Операция по спасению была начата сразу после получения информации от международных партнеров. Службы постоянно находятся на связи с родственниками и консультируют их", — сообщает Литовский национальный центр управления кризисными ситуациями.

Больше информации о похищенном судне, его местонахождении и времени захвата центр не предоставил. Информация держится в секрете, чтобы не ставить под угрозу спасательные операции, а также жизнь и здоровье литовских заложников.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил порталу "15min", что властям известно об этом инциденте с 27 марта.

"Сам факт литовским службам и ответственным учреждениям уже давно известен. Создана группа кризисного управления, в которую входят представители МИД. Группа находится в постоянном контакте с переговорщиками", - сказал министр.