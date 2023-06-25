Писториус скептичен об участии ФРГ в "коалиции истребителей"
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сдержанно отреагировал на ожидания украинского правительства, касающиеся участия Берлина в международной "коалиции истребителей" F-16. "Мы были экспертами по поставкам танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая по-прежнему имеет огромное значение", — сказал он в субботу, 24 июня, в кулуарах мероприятия Социал-демократической партии Германии в Аурихе, подчеркнув, что в вопросе истребителей Германия находится не в первых рядах.

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То, что Германия не входит в "коалицию истребителей", Писториус объяснил тем, что у нее нет самолетов F-16. Кроме того, отметил он, подобная поддержка требует времени.

"Быстрая помощь не может быть оказана в ближайшие недели, потому что необходимо провести обучение, должны быть подготовлены ремонт и логистика", — подчеркнул глава Минобороны ФРГ. По его словам, истребители F-16 имеются только у некоторых союзников по НАТО. Бундесвер, к примеру, пользуется истребителями Eurofighter и Tornado. В начале июня Писториус в интервью Deutsche Welle заявил, что вопрос участия Берлина в "коалиции истребителей" изучается и должен быть решен в течение двух недель.

К концу года ФРГ обучит 10 тысяч украинских солдат

В то же время, по оценке Бориса Писториуса, к концу года Германия должна подготовить почти 10 000 украинских солдат. "Ни одна страна в мире не обучила столько", — заявил он, выступая перед делегатами съезда нижнесаксонского отделения СДПГ.

В мае несколько европейских стран приняли решение обучить украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 в рамках поддержки Киева в развязанной Россией войне. США поддерживают этот проект. Однако решение о поставке истребителей западного производства еще не принято. Украинские ВВС заявили, что рассчитывают получить 48 истребителей F-16.

Накануне глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил в беседе с немецкими журналистами, что правительство в Киеве рассчитывает на участие Германии в "коалиции истребителей". "Мы будем рады, если Германия присоединится к этой коалиции", — заявил он по видеосвязи.

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