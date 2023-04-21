Писториус: Вопрос о приеме Киева в НАТО решится после войны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято лишь после окончания войны, развязанной против нее Россией, считает министр обороны Германии Борис Писториус.

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Для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, "но сейчас не время для принятия подобных решений", заявил Писториус телеведущей Майбрит Ильнер в эфире одноименной передачи общественно-правового канала ZDF.

Сначала необходимо "отразить это нападение" и только потом, "в новое время, надо хорошо продумать данный шаг", подчеркнул глава германского Минобороны. Вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", добавил Борис Писториус.

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