Платежи пациентов за компенсируемые лекарства за пять месяцев уменьшились на пять миллионов евро

Платежи пациентов за компенсируемые лекарства за пять месяцев уменьшились на 5,05 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве лекарств.

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Как сообщалось, с апреля изменен порядок выписывания компенсируемых медикаментов - врач указывает в рецепте активное вещество, а не название конкретного медикамента, а аптеки выдают наиболее дешевый.

По данным Национальной службы здравоохранения, после введения нового порядка пациенты экономят ежемесячно более миллиона евро.

В июне платеж пациента за один рецепт уменьшился на 45%, в июле - на 46%, в августе - на 48%, то есть с 3,60 евро до 1,88 евро. Платеж пациента за один рецепт с 1 апреля по 1 сентября уменьшался в среднем на 1,60 евро.

С 1 апреля 2020 года производители снизили цены на 250 компенсируемых медикаментов, с 1 мая - еще на 18 медикаментов, с 1 июля - на 75, с 1 сентября - на 45.