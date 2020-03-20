Племянник Путина планирует создать партию
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса. Об этом информирует газета "Коммерсантъ".

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По его словам, новая партия будет «правоконсервативной». Она будет ориентироваться на защиту предпринимателей, добиваться снижения налоговой нагрузки и получения дешевых кредитов для малого бизнеса, а также бороться с монополиями и торговыми сетями.

Путин отметил, что основной целью партии является участие в ближайших выборах в Госдуму.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ Владимира Путина.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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