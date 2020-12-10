По делу о взрыве в порту Бейрута обвиняют экс-премьера Ливана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Спустя более четырех месяцев после разрушительноговзрыва в порту Бейрута следственная группа выдвинула обвинения в адрес бывшего главы правительства Ливана Хасана Диаба, а также трех министров его кабинета. Они обвиняются "в преступной халатности, приведшей к трагедии и человеческим жертвам", сообщает в четверг, 10 декабря, агентство dpa.

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Четверо обвиняемых должны быть допрошены на следующей неделе. После этого будет принято решение o привлечении их к суду.

4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались свыше 2700 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе. Причиненный ущерб ориентировочно составил, более чем 15 миллиардов долларов. 10 августа на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подало в отставку, заявив; что этот шаг не означает "уход от ответственности".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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