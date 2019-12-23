По Крымскому мосту открылось движение поездов

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту из России в аннексированный у Украины Крым, пишет Deutsche Welle. Российское государственное телевидение в прямом эфире показало, как Путин вместе с рабочими отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

"Поехали", - сказал он в кабине поезда. По дороге из Керчи в Тамань президент выпил чаю с рабочими в одном из вагонов. По прибытии в Тамань Путин назвал открытие Крымского моста для железнодорожного транспорта великим событием, отметив, что впредь миллионы людей будут ездить в Крым на поезде.

Самый длинный мост в Европе

Крымский мост над Керченским проливом строился более четырех лет. Автомобильная часть моста была открыта еще в 2018 году, а первый поезд пройдет по нему в ночь на 25 декабря. Российское телевидение 23 декабря показало кадры отправления поезда из Санкт-Петербурга, который доставит в Крым 530 пассажиров.

Украина, которой принадлежит Крым на основании норм международного права, а также Евросоюз и США протестовали против строительства Крымского моста. Возведнный над Керченским проливом мост - самое длинное подобное сооружение по всей Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста обошлось России в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро в пересчете).