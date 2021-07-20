По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в Китае
Foto: AP/Scanpix

В результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань) оказался затоплен тоннель метро, погибли люди, сообщает ТАСС.

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По меньшей мере 12 человек погибли, еще пять пострадали.

Из тоннеля удалось эвакуировать около 500 человек.

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ТАСС

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ТАСС
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