По меньшей мере 17 погибших в результате обстрела Запорожья

По меньшей мере 17 человек погибли в результате ракетного обстрела Запорожья, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он призвал жителей города помочь с разбором завалов.

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"В результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших", - написал Куртев в своем телеграм-канале.

На этой неделе город Запорожье несколько раз подвергался обстрелам. Как стало известно накануне, в результате ракетного удара 6 октября также погибли по меньшей мере 17 человек.

Несмотря на то, что Россия формально аннексировала Запорожскую область Украины, российские военные контролируют только около 70 процентов региона. Российские войска смогли оккупировать Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Административный центр региона, город Запорожье, остался под контролем Украины.