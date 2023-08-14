По Одессе нанесли новый удар. Силы ПВО сбили 15 дронов и восемь ракет. Обломки упали на супермаркет

Силы ПВО Украины сбили все беспилотники и ракеты, запущенные по Одессе в ночь на 14 августа, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Как заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, российские военные трижды за ночь ударили по Одессе — сперва дронами, затем ракетами. По его словам, целью атаки стал центр города.

Всего российские силы использовали 15 ударных дронов-камикадзе "Шахед-136/131" и восемь крылатых ракет "Калибр". Беспилотники атаковали Одессу из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, "Калибры" — из акватории Черного моря с российского фрегата в районе Ялты.

Из-за падения обломков ракет и беспилотников в нескольких районах Одессы начались пожары. В оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск Украины заявили, что обломки ракет повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет "Фоззи", в нескольких домах выбило стекла, также повреждения получили стоящие рядом автомобили. По предварительной информации, пострадали трое сотрудников супермаркета.